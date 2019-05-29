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Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов
Источник материала: СТВ
Новости Филиппин. Настоящие мусорные войны развернулись между Востоком и Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны Юго-Восточной Азии, которые долго время были вынуждены принимать отходы из западных государств, решили вернуть мусор обратно.
Первым на такой шаг решился президент Родриго Дутерте. Его страна направляет в Канаду 69 контейнеров отходов, которые нелегально прибывали из этой страны к берегам Филиппин.
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Новости Филиппин. Настоящие мусорные войны развернулись между Востоком и Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны Юго-Восточной Азии,...
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