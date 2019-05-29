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Эпидемия лихорадки Эбола в Конго выходит из-под контроля?

30.05.2019 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Конго. С лета 2018 года от этого заболевания погибли без малого 1500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемия лихорадки Эбола в Конго выходит из-под контроля?

Вспышка заболевания произошла в провинции Северное Киву на востоке страны и распространилась до провинции Итури на северо-востоке. На сегодняшний день заражение этим вирусом подтверждено почти у 1900 граждан. За год медикам удалось вылечить всего 512 человек.

Эпидемия лихорадки Эбола в Конго выходит из-под контроля?

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Новости Конго. С лета 2018 года от этого заболевания погибли без малого 1500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспышка заболевания произошла в...
 
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