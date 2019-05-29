Азаренко провела зрелищный матч, но проиграла первой ракетке мира

Сегодня на «Ролан Гаррос» в рамках второго раунда белорусская теннисистка Виктория Азаренко встречалась с действующей первой ракеткой мира Наоми Осакой. Теннисистки провели невероятно зрелищный матч.

Игра длилась почти три часа. Напряженный поединок двух теннисисток закончился проигрышем Виктории Азаренко: несмотря на то, что белоруске удалось вырвать преимущество в начале игры, к концу действующая первая ракетка мира Наоми Осака оказалась сильнее.

Итог матча Азаренко-Осака: 6:4, 5:7, 3:6. В твиттер-аккаунте WTA (женской теннисной ассоциации) матч назвали «битвой титанов», напомнив, что Осака и Азаренко являются двукратными победителями турниров «Большого шлема». Азаренко была лучшей на Australian Open-2012 и -2013 годах, а Осака - чемпион US-2018 и Australian Open-2019.