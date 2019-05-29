В ГДК наградили лучших учеников — победителей олимпиад, конкурсов, творческих и спортивных состязаний.
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«Школьные надежды — 2019» (фото)
30.05.2019 17:10 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В ГДК наградили лучших учеников — победителей олимпиад, конкурсов, творческих и спортивных состязаний.
(Visited 9 times, 9 visits today)
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В ГДК наградили лучших учеников — победителей олимпиад, конкурсов, творческих и спортивных состязаний.
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