Настоящий танк появился возле офиса Wargaming

Источник материала: Tut.by

На Партизанском проспекте при съезде к бизнес-центру «Волна» — офису Wargaming — появился настоящий демилитаризованный танк Т-72. Фотографии 42.TUT.BY прислал Владимир Садовский.



Фото: Александр Бабий

В администрации Заводского района сообщают, что проект по благоустройству территории с установкой на постаменте Т-72 приурочен к 75-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Его реализовало Министерство Обороны РБ совместно с администрацией Заводского района Минска при поддержке СООО «Гейм Стрим».



Фото: Александр Бабий

Т-72 — один из самых массовых и узнаваемых основных боевых танков в мире. В СССР он производился с 1973 года, состоял на вооружении нескольких десятков стран и участвовал почти в двух десятках военных конфликтов.



Фото: Александр Бабий

Несмотря на то, что на сегодняшний день это не самая современная машина в мире, Т-72 активно используется.