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В Гродно впервые покажут 3D-фильм в белорусской озвучке – легендарный «Терминатор 2»

30.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

3D-кино на белорусском языке впервые появится на больших экранах Гродно: показы легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» пройдут в рамках проекта «Беларускія ўікэнды» – фильм можно будет увидеть 7, 8 и 9 июня в кинотеатре «Космос». Увидеть легендарный «Терминатор-2: Судный день» в 3D можно будет и в Минске: дополнительные показы картины пройдут в кинотеатрах столичной сети SilverScreen – с 30 мая по 5 июня в ТЦ Galileo, 1-2 июня – в ТЦ DanaMall и ArenaCity. Озвучка и прокат фильма стали возможны благодаря компании «Кінаконг» и генеральному партнеру проекта – компании velcom | A1. 

В Гродно впервые покажут 3D-фильм в белорусской озвучке – легендарный «Терминатор 2»

«Терминатор-2: Судный день» (точнее, его «юбилейное» переиздание в стереоформате, приуроченное к 25-летию фильма) – первый зарубежный блокбастер в белорусской озвучке, который покажут в 3D. Научно-фантастический боевик режиссера Джеймса Кэмерона, пятая по счету и одна из самых знаковых его работ, – хронологический сиквел фильма «Терминатор». В роли киборга снялся Арнольд Шварценеггер, его партнерами по съемочной площадке стали Линда Хэмильтон в роли Сары Коннор и Эдвард Ферлонг в роли ее сына.

Эффектная и не теряющая актуальности в ХХI веке 3D-лента рассказывает о длящемся десятилетия противостоянии человека и машины. Сын главной героини Сары Коннор, Джон Коннор, избран стать предводителем людей в их борьбе с киборгами. Гость из постапокалиптического будущего, неуязвимый терминатор новой модели, намерен помешать планам Джона и стереть его с лица земли. На помощь герою приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор старого поколения. Металлические убийцы вступают в смертельный бой, и только от его исхода зависит судьба человечества.

Снятый в 1991 году «Терминатор-2: Судный день» – это фильм, изменивший отношение мирового кинематографа к использованию компьютерной анимации, показавший новые возможности ее применения в кино. В 1992 году лента получила четыре статуэтки «Оскар» – в номинациях «Лучший звук», «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший грим». Известно, что фильму предшествовала большая предварительная работа: как Арнольд Шварценеггер, так и Линда Хэмильтон долго трудились над своей физической формой. Несмотря на то, что статуэтка за лучшую мужскую роль досталась не «Терминатору-2», критики признают: это лучшая роль экс-губернатора Калифорнии. 

В рамках проекта «Беларускіяўікэнды», реализуемого компанией «Кінаконг» при поддержке velcom | A1, известные представители театра и кино Беларуси участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате. Среди них – «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф», «Маленький принц», «ФоррестГамп», «Шторм», «Книга Илая», «Невероятная жизнь УолтераМитти», «Рыбка Поньо на утесе», «Ветер крепчает», «Мой друг жираф», получившая четыре статуэтки «Оскар» легендарная лента «Огненные колесницы», первая мультипликация Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс», а также классика новогоднего кино – фильмы «Крепкий орешек», «Эта замечательная жизнь» и «Один дома».

Купить билеты на показы фильма в гродненском кинотеатре «Космос» можно по ссылке. Билеты на минские показы доступны на сайте сети SilverScreen и в кассах кинотеатров. Следить за новостями проекта «Беларускіяўікэнды» и расписанием сеансов фильма «Терминатор-2: Судный день» в 3D можно на сайтах kinakong.by и velcom.by.

#афиша
https://grodnonews.by/
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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3D-кино на белорусском языке впервые появится на больших экранах Гродно: показы легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» пройдут в рамках...
 
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