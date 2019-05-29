20 лет трагедии на Немиге: воспоминания

Источник материала: Новости Дзержинска

Ровно 20 лет назад страшная трагедия произошла в переходе минской станции метро «Немига».

20 лет — немалый срок. Тем не менее, я прекрасно помню, как проснулся под заунывное завывание радио 30 мая 1999 года. Да-да, то самое радио, которое можно было найти над холодильником в абсолютно любой среднестатистической квартире. Многие его еще использовали в качестве будильника, ибо в 6 утра радио весьма качественно и, главное, громко начинало исполнять гимн.

Но на это раз что-то пошло не так. На это раз, как я уже и говорил, по всему дому разносились печальные аккорды какого-то то ли плача, то ли песни. Стало ясно — случилось что-то по-настоящему страшное в своей непоправимости. Тогда, правда, я еще не знал, насколько, но чувство трагедии при желании можно было резать ножом — оно буквально висело в воздухе, ощущалось на физическом уровне.

А потом пошли подробности. В то воскресенье, 30 мая 1999 года, молодежь собралась у Дворца спорта на праздник пива. Буквально напротив, в соборе Святого Духа, шла служба в честь большого религиозного праздника — Дня Святой Троицы. Было тепло и весело, ничто не предвещало беды. По словам очевидцев, сначала дождь просто накрапывал, но вскоре превратился в ливень, потом — в град, а потом случилось то, что случилось.





— Мы с подругой начали спускаться по правой стороне, держась за руки, — рассказывает Марина, которой посчастливилось выжить в тот страшный день. — И в какой-то момент меня резко — р-раз! — и прижало к стенке. Я не чувствую под ногами ступенек. Ничего не понятно. Я поворачиваю голову — Алеси рядом уже нет, ее вынесло наверх (это и спасло ей жизнь). А мне оставались три ступеньки до входа в метро. Эти три ступеньки я запомнила очень отчетливо.

Алексей, чудом выживший:

— Мне только исполнилось 30 лет, и я купил свой первый автомобиль. С утра с женой мы поехали искупаться на речку, а потом с супругой и товарищем пошли на концерт группы «Манго-Манго. Была очень жаркая погода, как обычно перед грозой. Молодежь даже поснимала майки и завязала их на пояс. Стояли, слушали песни, и вдруг начал накрапывать дождь. Друг с женой решили пойти спрятаться в метро, а я остался послушать последние композиции. И как только музыканты допели последнюю песню, все одним потоком направились к метро. Я тоже оказался в этой толпе. Как сейчас помню: свернуть в сторону было просто невозможно — все были зажаты, и толпа несла всех вперед. Когда потом говорили, что кто-то кого-то смог вытолкнуть в сторону и таким образом спасти — это неправда. Вырваться из этого потока при всем желании было нереально. Как только мы подошли к первым ступенькам, то сделать хотя бы один шаг было уже невозможно. Люди стали наклоняться под углом. Получилось, что мы не стояли, а находились в полулежачем состоянии. На моих ногах стояли какие-то люди, я на ком-то лежал.

Ольга про тот день и свою погибшую подругу:

— Мы с Олей жили в одной комнате. В тот день мы целый день репетировали произведения к экзамену. А вечером вышли в город. Оля звонила сестре. У нее ведь 30 мая день рождения. И еще ей надо было позвонить своему парню. С собой у нее даже подарок для него был. Вот только отдать его Оля так и не успела. Коробочка с подарком для Паши так и осталась в моей сумке.





Мы обошли толпу, которая была на празднике, и вдруг начался сильный дождь. Все бросились в метро. Я даже не успела понять, что происходит. Меня возле стенки задержал человек, который выходил оттуда. Я не смогла зайти. А Олю потеряла из виду. Помню, как стояла и в ужасе смотрела на происходящее. Люди кричали: «Назад, назад!» Но те, кто бежал в метро, не понимали, пытались протолкнуться. Я оббежала вокруг. Ждала, что Оля выйдет с другого выхода метро. Но она не вышла. Бросилась ее искать - нигде нет. Добежала до общежития. Пытались обзвонить больницы. Утром мы узнали, что Оля мертва.



А вот что творилось в самом переходе:

— Я не могу сказать, что люди сначала очень сильно истерили. Но когда все поняли, что началась давка, из глубины перехода стали кричать: «Назад! Назад!» Так толпа меня пронесла ступенек десять. Я помню, как надо мной склонялись чьи-то лица: бородатые, молодые... А потом я с ужасом заметил, что некоторые из них стали фиолетовыми. Было так жарко, горячо, что я сам не выдержал и потерял сознание. Очнулся от того, что мужчина, который лежал на мне, поднял меня под руку. Я в свою очередь поднял человека, на котором лежал сам. Чувствовалось, что давление ослабло, и люди потихоньку стали выходить. Все происходило, как в бреду. Я настолько потерялся во времени, что даже не знаю, сколько это все длилось.

Еще:

— Передо мной стояла какая-то бабуля. Я говорю ей: «Бабушка, пройдите хоть немного вперед. Три ступеньки — и мы с вами выберемся». А она отвечает: «Я не могу, меня давят». Тут какая-то сила сдавила и меня. Сверху люди не видели упавших тел, не слышали наших криков. Толпа все напирала и напирала. Какие-то молодые парни вверху прокричали: «Давай поднажмем! Давай поднажмем!» Это был конец. Я потеряла сознание… Потом я помню, как во сне, что кто-то делает мне искусственное дыхание, а сверху раздается голос: «Да оставьте ее, она уже труп!» Я начинаю махать руками и ногами (то есть мне кажется, что я машу руками и ногами, хотя на самом-то деле лежу без движения), чтобы доказать, что я жива. «Не надо меня записывать в трупы!» — думаю я. И открываю глаза. Я не помню ни дождевого неба, ни людей вокруг. Кто-то взял меня на руки и занес в скорую. Я села, смотрю: вся моя белая кофта в крови. Я дотрагиваюсь до головы — никакой раны нет. «Откуда тогда кровь?» — недоумеваю я. Нога болит, рука ужасно ноет, но голова цела. Я долго сидела не в силах ничего понять. В какой-то момент дверь скорой открылась, и прямо ко мне вкатили девушку с закрытыми глазами и дыркой во лбу. Дыркой от чьего-то каблука. До этого мне казалось, что несчастье произошло с одной лишь мной. Но я смотрела на эту девушку, была не в состоянии определить, жива она или мертва, и понимала, что беда случилась не только со мной. Это было страшно. Я повернулась к водителю скорой и спросила: «А что случилось?» «Людей подавило», — кратко ответил он. Больше я ничего не спрашивала.









Воспоминания врача, который в числе первых прибыл на место трагедии:

— Когда мы подъезжали к «Немиге» и оставались буквально метры, я увидел, что на траве лежит много тел. Я моментально понял, что многие из них уже мертвы, - рассказал Эдуард Козырев. - Реанимационная бригада тут же стала проводить осмотр лежащих. Их становилось все больше и больше, их выносили из подземного перехода... Я подбежал к переходу и увидел, что большое количество людей лежит на лестнице...

Итогом стала смерть 53 молодых людей в основном в возрасте от 14 до 20 лет. Последний, 53-й, скончался, насколько нам известно, в одной из минских больниц после 12 дней комы. А вот итогом чего? Тотального невезения? Человеческой глупости? Могли ли синоптики предугадать грозу с ливнем в тот день? Почему работники милиции не знали, как сдержать бегущую толпу? Почему проект станции «Немига» был в свое время одобрен городскими властями, хотя таил в себе столько потенциальной опасности? Конструкция станции такова, что сверху не видно, что происходит внизу. Могла ли толпа, спасающаяся от ливня, вести себя иначе?

На эти вопросы нет и не будет ответа. Уже через сорок дней все цветы, фотографии и надписи, которые оставляли на стенах перехода скорбящие люди, убрали.

Было решено, что закрывать вход в метро и оставлять в качестве памятника ступени, на которых погибли люди, — это нефункционально. Вместо этого у входа на станцию появились бронзовые розы и тюльпаны, против которых долго сражались родственники погибших. Но желание родителей иначе увековечить память детей, как и многочисленные суды и поиски виноватых, ни к чему не привели.

Уголовное дело закрыли по истечении срока давности…











