Как выглядят первые микроавтобусы белорусского производства (которые делают в Бресте)

Источник материала: Виртуальный Брест

Минский автомобильный завод официально запустил продажу грузовых фургонов МАЗ-365022 и микроавтобусов МАЗ-281040, сборочное производство которых развернулось в Бресте. Стоимость микроавтобуса в стандартной комплектации составляет 62.196 рублей (примерно $30 тыс.). По сравнению с моделями европейских производителей выходит дешевле.



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В Бресте выпускают две модели автомобилей. Микроавтобусы МАЗ-281040 и фургоны МАЗ-365022 оснащены турбодизельными моторами мощностью 150 л.с., работающими в паре с «механикой». Обе машины соответствуют классу Евро-5 и могут эксплуатироваться в странах СНГ, ЕАЭС и в Украине.



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Микроавтобус отличают достаточно большие габариты и вместимость. Длина — 6 метров, ширина — 2,1, высота — 2,65 м, а колесная база — 3,57 м. Салон можно выбрать самостоятельно — от грузового до пассажирского с 16 сиденьями, не считая места водителя. Для пассажиров — сдвижные двери. В базовый комплект входят комфортабельные сиденья с регулировкой наклона спинки, кондиционер, круиз-контроль и магнитола. Предусмотрены также задний парктроник и электронная система распределения тормозных усилий.



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На микроавтобусы и фургоны МАЗ действует гарантия на 36 месяцев или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.