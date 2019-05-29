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Как выглядят первые микроавтобусы белорусского производства (которые делают в Бресте)
30.05.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Минский автомобильный завод официально запустил продажу грузовых фургонов МАЗ-365022 и микроавтобусов МАЗ-281040, сборочное производство которых развернулось в Бресте. Стоимость микроавтобуса в стандартной комплектации составляет 62.196 рублей (примерно $30 тыс.). По сравнению с моделями европейских производителей выходит дешевле.
В Бресте выпускают две модели автомобилей. Микроавтобусы МАЗ-281040 и фургоны МАЗ-365022 оснащены турбодизельными моторами мощностью 150 л.с., работающими в паре с «механикой». Обе машины соответствуют классу Евро-5 и могут эксплуатироваться в странах СНГ, ЕАЭС и в Украине.
Микроавтобус отличают достаточно большие габариты и вместимость. Длина — 6 метров, ширина — 2,1, высота — 2,65 м, а колесная база — 3,57 м. Салон можно выбрать самостоятельно — от грузового до пассажирского с 16 сиденьями, не считая места водителя. Для пассажиров — сдвижные двери. В базовый комплект входят комфортабельные сиденья с регулировкой наклона спинки, кондиционер, круиз-контроль и магнитола. Предусмотрены также задний парктроник и электронная система распределения тормозных усилий.
На микроавтобусы и фургоны МАЗ действует гарантия на 36 месяцев или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
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Минский автомобильный завод официально запустил продажу грузовых фургонов МАЗ-365022 и микроавтобусов МАЗ-281040, сборочное производство которых развернулось в...
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