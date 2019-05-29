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Этот день настал! «Последний звонок» прозвучал в Ленинском районе г. Бреста

30.05.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, как и во всей нашей стране, в школах и гимназиях района, прозвенел «последний звонок». Для одних ребят школьная линейка стала началом летних каникул, а для выпускников – очередным серьезным шагом на пути к взрослой самостоятельной жизни.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66671.php

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Но об этом – завтра! А сегодня – смех и радость на лицах учителей, воспитанников, родителей и гостей. Нужно успеть подвести итоги 2018-2019 учебного года, наградить отличившихся в учебе и творчестве детей, не забыть об учителях и родителях.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66671.php

Этот день настал! «Последний звонок» прозвучал в Ленинском районе г. Бреста

Школьную линейку в ГУО «Средняя школа № 8 имени Героя Беларуси Владимира Карвата» посетил глава администрации Ленинского района г. Бреста, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентин Милошевский. Валентин Станиславович поздравил учащихся с окончанием учебного года, поблагодарил коллектив школы за высокие достижения в учебе, большую работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, как и во всей нашей стране, в школах и гимназиях района, прозвенел «последний звонок». Для одних ребят школьная линейка стала началом летних каникул, а...
 
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