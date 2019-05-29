Источник материала: Виртуальный Брест

В центре Бреста 1 июня проведут массовый забег с бесплатным участием, устроят концерт и посадят аллею добрых дел. «Зелёный марафон» организует БПС-Сбербанк, приурочив его ко Всемирному дню детей и 1000-летию города. Предусмотрены дистанции для любого возраста, а среди самых маленьких пройдет забег в подгузниках.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66670.php

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«Зеленый марафон» пройдет в центре города: начнется у главного входа Брестской крепости, после чего переместится на проспект Машерова. Ради бегунов перекроют движение автомобилей по центральным улицам.

«Мы ожидаем, что около тысячи человек соберутся в центре Бреста, чтобы поддержать философию забега: помочь детям и провести время с пользой для здоровья. Мероприятие составлено таким образом, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Можно будет пробежать, послушать концерт или посмотреть на забег ползунков. А главное – внести свой вклад в доброе дело», – поясняют в БПС-Сбербанке.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66670.php

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Забег будет массовым. Более полутысячи атлетов уже прошли регистрацию и готовятся выйти на старт дистанции в 4,2 км. Преодолеть ее смогут взрослые и подростки старше 10 лет. Юным бегунам от 6 до 10 лет предложат отрезок поменьше – в 420 метров. На финише организованы точки выдачи питьевой воды для участников. В полдень наградят победителей.

Пробежать ради детей и в честь 1000-летия города сможет каждый желающий независимо от физической подготовки. Принять участие в забеге можно бесплатно, требуется лишь пройти регистрацию .

Забег пройдет в помощь детям. Внести посильный вклад смогут участники и зрители. Собранные средства будут переданы в Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

«Зеленый марафон» стартует 1 июня в 11 часов от Брестской крепости. Перед забегом пройдет небольшая разминка с тренером.

Помимо забега, в Бресте пройдет бесплатный концерт. Выступят более 20 артистов, начнется мероприятие в 10 часов. В этот же день в городском саду будет посажена аллея добрых дел.