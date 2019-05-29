Состоялось заседание районного методического объединения

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Заседание РМО было организовано в форме творческого отчета. Использовались активные формы, которые обеспечили обратную связь, позволили проявить инициативу всем участникам методического формирования.

Заместитель заведующего по основной деятельности яслей-сада № 38 г.Борисова Анжела Стефановна Зельская представила модель экологического воспитания дошкольников в условиях своего учреждения, опорного по экологическому образованию. Дошкольное учреждение с 1993 года работает над проблемой экологического образования и строит свою деятельность в соответствии с современными требованиями и запросами общества, стараясь активно привлекать возможности информационно-коммуникационных технологий.

В ходе квест-игры участники смогли не только ознакомиться с эколого-развивающим пространством учреждения, но и проявить свою компетентность в вопросах экологического воспитания.

Практикум «Агитация – одна из форм пропаганды среди общественности» для слушателей дал возможность каждому проявить свое творчество.

Завершением практического этапа стала творческая постановка экологического театра воспитанников старших групп ГУО «Ясли – сад № 38 г. Борисова».

На заседании присутствовала заведующий районным учебно-методическим кабинетом Инна Николаевна Жукова, которая актуализировала перед коллегами эффективность использования современных форм работы с кадрами, обозначила проблему трансляции деятельности позитивного педагогического опыта и участия в конкурсах и научно-практических конференциях педагогических работников различного уровня.