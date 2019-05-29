Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - 12-15 градусов. Днем прогнозируется плюс 18-24 градуса.
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До 24 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 31 мая
30.05.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - 12-15 градусов. Днем прогнозируется плюс 18-24 градуса.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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