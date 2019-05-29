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До 24 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 31 мая

30.05.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 24 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 31 мая
Фото из открытых источников

До 24 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 31 мая Нужно ли выключать свет в грозу?
В пятницу, 31 мая, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - 12-15 градусов. Днем прогнозируется плюс 18-24 градуса.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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