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Власти считают, что белорусам нужны только хлеб, соль и воздух»

30.05.2019 18:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрист РЭП сравнил пособие по безработице в Литве и Беларуси.

С 1 июля в Литве максимальное пособие по безработице вырастет до 734,64 евро (около 1710 белорусских рублей в пересчете). Для сравнения: в Беларуси максимальное пособие по безработице составляет 51 рубль. Это в 34 раза меньше, чем в соседней Литве.


Прокомментировать впечатляющую разницу сайт Charter97.org попросил профессионального юриста, известного правового инспектора труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонида Судаленко:

- Что тут сказать, Литва - страна Евросоюза, движущаяся вперед, а вот наша Беларусь, по сути, остается советской страной, которая если не идет назад, то устала и никуда не движется. В Беларуси и правительство, и Лукашенко проводят ту политику, которая была в советские времена.

Главными ценностями, по мнению властей, являются хлеб, соль, воздух и право на жизнь. В европейских же странах совсем другие ценности, правила жизни и благополучия.

Конечно, 700 евро для Литвы не очень большие деньги, но рост пособия показывает, что страна развивается. С каждым днем жизнь простого человека становится все лучше, у нас же все наоборот.

У нас безработных называют «тунеядцами». Семьи, где есть безработный, ждет не только повышенная коммуналка, но еще и больничный не оплачивают.

Подчеркну, страны ЕС — это демократические государства, где люди сами решают свою судьбу. В той же Литве недавно прошли президентские выборы.


В Евросоюзе никто не ставит под сомнение победу того или иного кандидата. Что же у нас? В Беларуси только слышим заклинания про «честно и прозрачно», а на самом деле... Если взять «парламентские выборы», то никто не знает кандидатов. В итоге просто назначают чиновников и зачем мне знать его имя, если он ничего не решает.

Это все отлично показывает, что Беларусь продолжает находиться в стагнации. Почему все больше и больше белорусов с каждым днем уезжает на заработки?

Знаете, я когда езжу на авто часто вижу билборды «Беларусь - страна для жизни». Мне от них так тяжело на душе становится. Скажу честно, у меня четверо сыновей и каждому из них я говорю, чтобы ехать работать в Европу пока молодые. Вернуться сюда они всегда успеют.


К сожалению, в ближайшие годы я вижу только продолжение стагнации в нашей стране.


 
 
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Юрист РЭП сравнил пособие по безработице в Литве и Беларуси.
 
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