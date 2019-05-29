Как фотошопят руководителей страны в Беларуси и в Казахстане

Встреча Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева / akorda.kz





После визита Александра Лукашенко в Казахстан можно было заметить, что на официальных казахстанских фотографиях действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сильно обработан в фотошопе. Ему сгладили морщины и убрали второй подбородок. А вот на фотографиях пресс-службы главы Беларуси все оставили как есть. Только качество фотографий сильно урезали.





заметили разницу в фотографиях от казахстанских изданий и от фотографов международных агентств. И это не случайность. В начале месяца журналисты "Радио Свободная Европа" такжев фотографиях от казахстанских изданий и от фотографов международных агентств.



