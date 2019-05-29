ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не картошкой единой. Чем Лукашенко "накормил" президента Казахстана

30.05.2019 18:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко во время визита в Казахстан подарил президенту Токаеву корзину с продуктами.

Хотя зачастую руководитель страны ограничивается мешками с картошкой. Так, он подарил четыре меха с селекционным белорусским картофелем руководителю России Владимиру Путину, а до этого картофель достался в подарок грузинскому президенту Георгию Маргвелашвили. Последний, кстати, в прошлом году собрал с подаренного картофеля первый урожай.

Еврорадио выяснило, какие белорусские продукты Лукашенко подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, и спросило у производителей, как их продукция попала в президентский топ.



Что сразу бросается в глаза — глубокская сгущёнка в тюбиках. Представительница Глубокского МКК рассказала, что на комбинате были приятно удивлены, узнав, что Александр Лукашенко подарил их сгущёнку президенту Казахстана:

“Мы рады, что наша торговая марка может отвечать качеству продукции не только на уровне республики. Ну и если руководителю страны настолько пришлась по вкусу, что он счёл нужным преподнести главе другого государства — это, наверное, признание. На белорусском рынке мы уникальные производители сгущёнки в тубе. Это очень удобная упаковка. У наших оппонентов... кхм... основных конкурентов такого формата нет”.

На заднем плане видно несколько палок колбасы от “Галереи вкуса”. Директор отдела маркетинга предприятия Павел Жушма рассказал, что у них периодически заказывают продукцию, когда в Беларусь приезжают высокопоставленные лица:

“В том, что среди подарков есть наша колбаса, я вижу лишь очередное подтверждение качества нашей продукции. К нам периодически обращаются с заказами, когда в Беларусь приезжают какие-то важные гости, заказывают кейтеринг. Возможно, мы их заинтересовали из-за высокого качества нашей продукции. По большей части их интересует колбаса с плесенью, у нас их несколько видов, и колбаса с утиным мясом”.

На первом плане видна упаковка сыра рикотта Bonfesto производства Туровского молочного комбината. Заместитель директора по развитию и маркетингу Наталья Черник рассказала Еврорадио, что для них самих было новостью, что их продукцию ценят на международном уровне:

“Мы, конечно, очень рады тому, что наша рикотта достойна того, чтобы дарить её на таком высоком уровне. Хоть сами в этом никак не были задействованы, это инициатива исключительно администрации Александра Лукашенко. Возможно, это как-то повлияет на наши продажи в Казахстане, хотя мы туда и так отгружаем свою продукцию”.

Отдельно стоит отметить клюкву в сахарной пудре с корицей, которую производят опять-таки в Глубокском районе. Это классический сувенир, который стоит подарить каждому приезжему иностранцу. Вообще, стоило бы взять пример с той же Грузии, где на паспортном контроле дарят небольшую бутылочку вина, и дарить при въезде в Беларусь коробочку с клюквой в сахаре.


Коробка с аистом и национальным орнаментом по краям и надписью “Белая русь” — чуть ли не визитная карточка минской “Коммунарки”. В составе набора основные конфеты кондитерской фабрики: “Алёнка”, “Мишка на поляне”, “Суфле Минское”, “Лесная быль” и другие.

От “Коммунарки” в корзине был и шоколад “Президент” с максимальным содержанием какао — 85%. Он хорошо подходит для приготовления горячего шоколада. Но и под казахский коньяк “Асанали” как закуска сойдёт.

Остаётся неидентифицированным белый мешок за глубокской сгущёнкой и банка с мёдом. К сожалению, полный состав подарочной корзины узнать у пресс-службы Лукашенко не удалось.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко во время визита в Казахстан подарил президенту Токаеву корзину с продуктами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко вышла во 2-й круг парного разряда «Ролан Гаррос», Саснович не пробилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика