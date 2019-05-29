Хотя зачастую руководитель страны ограничивается мешками с картошкой. Так, он подарил четыре меха с селекционным белорусским картофелем руководителю России Владимиру Путину, а до этого картофель достался в подарок грузинскому президенту Георгию Маргвелашвили. Последний, кстати, в прошлом году собрал с подаренного картофеля первый урожай.





Еврорадио выяснило, какие белорусские продукты Лукашенко подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, и спросило у производителей, как их продукция попала в президентский топ. выяснило, какие белорусские продукты Лукашенко подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, и спросило у производителей, как их продукция попала в президентский топ.













Что сразу бросается в глаза — глубокская сгущёнка в тюбиках. Представительница Глубокского МКК рассказала, что на комбинате были приятно удивлены, узнав, что Александр Лукашенко подарил их сгущёнку президенту Казахстана:





“Мы рады, что наша торговая марка может отвечать качеству продукции не только на уровне республики. Ну и если руководителю страны настолько пришлась по вкусу, что он счёл нужным преподнести главе другого государства — это, наверное, признание. На белорусском рынке мы уникальные производители сгущёнки в тубе. Это очень удобная упаковка. У наших оппонентов... кхм... основных конкурентов такого формата нет”.





На заднем плане видно несколько палок колбасы от “Галереи вкуса”. Директор отдела маркетинга предприятия Павел Жушма рассказал, что у них периодически заказывают продукцию, когда в Беларусь приезжают высокопоставленные лица:





“В том, что среди подарков есть наша колбаса, я вижу лишь очередное подтверждение качества нашей продукции. К нам периодически обращаются с заказами, когда в Беларусь приезжают какие-то важные гости, заказывают кейтеринг. Возможно, мы их заинтересовали из-за высокого качества нашей продукции. По большей части их интересует колбаса с плесенью, у нас их несколько видов, и колбаса с утиным мясом”.





упаковка сыра рикотта Bonfesto производства Туровского молочного комбината. Заместитель директора по развитию и маркетингу Наталья Черник рассказала Еврорадио, что для них самих было На первом плане виднапроизводства Туровского молочного комбината. Заместитель директора по развитию и маркетингу Наталья Черник рассказала Еврорадио, что для них самих было новостью , что их продукцию ценят на международном уровне:





“Мы, конечно, очень рады тому, что наша рикотта достойна того, чтобы дарить её на таком высоком уровне. Хоть сами в этом никак не были задействованы, это инициатива исключительно администрации Александра Лукашенко. Возможно, это как-то повлияет на наши продажи в Казахстане, хотя мы туда и так отгружаем свою продукцию”.





Отдельно стоит отметить клюкву в сахарной пудре с корицей, которую производят опять-таки в Глубокском районе. Это классический сувенир, который стоит подарить каждому приезжему иностранцу. Вообще, стоило бы взять пример с той же Грузии, где на паспортном контроле дарят небольшую бутылочку вина, и дарить при въезде в Беларусь коробочку с клюквой в сахаре.









Коробка с аистом и национальным орнаментом по краям и надписью “Белая русь” — чуть ли не визитная карточка минской “Коммунарки”. В составе набора основные конфеты кондитерской фабрики: “Алёнка”, “Мишка на поляне”, “Суфле Минское”, “Лесная быль” и другие.





От “Коммунарки” в корзине был и шоколад “Президент” с максимальным содержанием какао — 85%. Он хорошо подходит для приготовления горячего шоколада. Но и под казахский коньяк “Асанали” как закуска сойдёт.





Остаётся неидентифицированным белый мешок за глубокской сгущёнкой и банка с мёдом. К сожалению, полный состав подарочной корзины узнать у пресс-службы Лукашенко не удалось.