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Готовьте купальники! Первая неделя июня принесет жару
Источник материала: Партизан
После аномально жаркого мая в начале лета в Беларуси сохранится теплая погода. А затем придет и аномальная июньская жара.
Такую погоду на первую неделю летнего месяца, по данным международной службы weather.com, прогнозируют синоптики.
Будет сухо. Дожди и грозы прекратятся с ближайшей пятницы, лишь местами ожидаются осадки. В выходные будет просто тепло и солнечно, а со следующего вторника - уже по-настоящему жарко.
Пик придется на конец следующей недели. Например, в четверг, 6 июня, по юго-востоку Беларуси, в частности в Гомеле, прогнозируют +33 градуса!
Через неделю жарко будет и в других регионах страны. В Могилевской области - до плюс 30, в Витебской и Минской - до 29 градусов.
Чуть прохладнее будет на западе страны: в Брестской и Гродненской областях до плюс 28, возможны дожди. В остальных регионах передают ясное небо и палящее солнце.
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После аномально жаркого мая в начале лета в Беларуси сохранится теплая погода. А затем придет и аномальная июньская жара.
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