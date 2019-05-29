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Посол Семашко снова стал вице-премьером и персонально отвечает за отношения с Россией

30.05.2019 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко наделил белорусского посла в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера по вопросам "союзного государства" и сотрудничеству с Россией.

Посол Семашко снова стал вице-премьером и персонально отвечает за отношения с Россией
 Владимир Семашко будет представлять Беларусь как заместитель премьер-министра страны в ходе деловых контактов с чиновниками и ведомствами России, а также органами "союзного государства".

еперь белорусский посол сможет вносить предложения, которые касаются непосредственно экономического сотрудничества с Москвой, правительству, другим органам власти, а также облисполкомам.

Помимо этого глава белорусской дипмиссии будет координировать работу госорганов, которые подчиняются правительству, а также представителей Беларуси в органах "союзного государства". Его указания будут для них обязательными для исполнения.

Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в "союзном государстве" и отношениях с Россией, сообщает пресс-служба Лукашенко. 



 
 
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Лукашенко наделил белорусского посла в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера по вопросам "союзного государства" и сотрудничеству с Россией.
 
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