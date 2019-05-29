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Начните лето ярко: куда пойти в Минске 1-2 июня

30.05.2019 17:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В первые летние выходные в Минске вам точно не придется скучать. Верхний город, "ОК 16", Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта и другие площадки приглашают жителей и гостей столицы на фестивали, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы. Организаторы обещают массу положительных эмоций и приятных сюрпризов.

Неделя Швеции

1 июня

Начните лето ярко: куда пойти в Минске 1-2 июня
Первый день лета станет чуть ли не самым насыщенным из всей недели Швеции в Минске. С самого утра субботы организаторы приглашают жителей и гостей столицы поучаствовать в интерактивной викторине, пройти мастер-классы, поучаствовать в дискуссиях в экодворике, посетить различные специальные площадки (виртуальной реальности, индустриальную Husqvarna автомобильную Scania і Volvo, игровую от фабрики "Полесье",  детскую площадку IKEA). Будет работать гастрономический театр. А завершит День плотная музыкальная программа при участии кавер-бэнда Петра Клюева, группы J:Морс и победительницы "Евровидения-2012" – Loreen.

Кинозона VOKA

1 июня

Начните лето ярко: куда пойти в Минске 1-2 июня
В День Защиты детей VOKA устраивает семейный праздник.  На мероприятии дети и родители смогут не только увидеть любимые мультфильмы от студии Cartoon Network – например, "Время приключений", "Удивительный мир Гамбола" и "Вся правда о медведях", – но и поучаствовать в создании мультипликации на воркшопе Студии VOKA и в других не менее увлекательных активностях. Также в рамках мероприятия состоятся премьерные показы эпизодов из нового мультсериала "Виктор и Валентино", который появится на канале Cartoon Network осенью 2019 года

Песочница

1 июня

Начните лето ярко: куда пойти в Минске 1-2 июня
Любители вкусно поесть могут посетить 16 новых фуд-поинтов с гастросетами по цене менее Br10 на ул.Куйбышева 45. Вход свободный. Работает площадка до 00:00.

Летняя бесплатная ярмарка

 1 июня

Начните лето ярко: куда пойти в Минске 1-2 июня
Избавиться от ненужных, но все еще хороших по качеству вещей, найти что-то интересное можно будет в культурном хабе "ОК 16" в ходе ярмарки Freemarket Minsk. Также здесь можно будет обсудить тренды в перераспредении еды, послушать лекцию "Голод и кризис продовольствия. Почему еда стала привилегией?", а также увидеть презентацию минских инициатив, которые расскажут о том, что и зачем готовить из местных продуктов, кто и для чего спасает продукты от попадания на свалку и как бороться с несправедливым распределением ресурсов. 

Открытие театрального проекта No Stage

1 июня

Начните лето ярко: куда пойти в Минске 1-2 июня
Еженедельный театральный фестиваль "Без сцены"стратует в Верхнем городе. Здесь под открытым небом будут выступать актеры, танцоры, артисты цирка, музыканты, жонглеры, файерщики.

Фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства"

1-2 июня

Начните лето ярко: куда пойти в Минске 1-2 июня
V фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства" пройдет в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта. В фестивальные дни вы сможете увидеть различные зрелищные турниры закованных в доспехи рыцарей. Посмотреть на состязания лучников и алебардистов. Также можно будет покататься на лошадях, послушать выступления музыкантов, среди которых "Стары Ольса", "Пава", "Литы талер" и др. Гости фестиваля смогут приобрести что-нибудь на ярмарке ремесленников и посетить выставку доспехов.

Итальянский гастрофестиваль

2 июня

Начните лето ярко: куда пойти в Минске 1-2 июня
На лофт-площадке "ОК 16" пройдет итальянский фестиваль OraSi Vegan Gastro Festival. Как отмечают организаторы, гостей ждет много еды, развлечений, активностей для любых возрастов, а также музыка, танцы, лирика и стихи.

 
Теги: Минск
 
 
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В первые летние выходные в Минске вам точно не придется скучать. Верхний город, "ОК 16", Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта и другие...
 
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