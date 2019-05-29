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Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

30.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 мая 2019 0:41 4284

Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

Работники градообразующего предприятия с размахом отмечают один из главных профессиональных праздников – День химика. Торжественные мероприятия по чествованию передовиков производства прошли в структурных подразделениях ОАО «Беларуськалий». В течение двух дней награды находили своих героев. 

Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

А пятничным вечером в Спортивно-зрелищном комплексе прошло торжественное чествование передовиков производства и праздничный концерт «Все звезды «Беларуськалия» впервые на одной сцене» с участием звезд белорусской и российской эстрады: Анны Шалютиной, танцевального коллектива Романа Ковалева и группы «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС».

Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

С профессиональным праздником поздравил коллектив генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый: 

— Действительно, тот продукт, который мы добываем в шахте, становится самым лучшим продуктом в мире. За весь период работы предприятия наши удобрения были поставлены в 140 стран мира. Каждый год мы поставляем порядка 120-125 стран. Наши удобрения можно сравнить со швейцарским шоколадом: выверенное качество, выверена каждая крупица, каждый наполнитель. Точно также происходит и с нашими удобрениями. Благодаря вашему труду, вниманию, которое вы уделяете нашему продукту круглые сутки, мы выпускаем такую продукцию. И поставляем во многие страны мира. Это сердечное отношение. И то гостеприимство, которое вложено в каждую гранулу, мы также дарим многим странам.
Хотелось бы, чтобы та теплота и забота, которая есть в нашей продукции, действительно воплощалась в нашем коллективе. Потому что коллектив предприятия отличается, в первую очередь, своей сплоченностью, поддержкой друг друга.

Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

Радует, что рождаются новые идеи, которые позже превращаются в новые продукты. Конечно же, хочу сказать искренние слова благодарности ветеранам, проработавшим на нашем предприятии много лет. Ведь именно они заложили фундамент развития нашего предприятия. Искренние слова благодарности – нашим женщинам. Ведь в составе обогатителей, в основной части, наши любимые, дорогие женщины, которые не только растят детей, бережно относятся к своим семьям, но и передают доброту и тепло предприятию. И, конечно же, хочется пожелать всем в этот замечательный праздничный день новых идей, их реализации, чтобы в каждой семье были тепло, благополучие, уют, хорошее настроение и оптимизм.

После теплых слов, Иван Головатый вручил лучшим труженикам заслуженные награды — знак «Почетный химик». Нашли своих героев и награды от Минского областного исполнительного комитета.

Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

Поздравил работников химической отрасли и председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко: 

– Разрешите от себя лично и от имени исполнительной власти нашего района поздравить вас с профессиональным праздником – Днем химика. Хотел бы отметить, работники химической отрасли были в тени горняков: миллионная тонна руды – хороший результат для района, для области, республики. Но я сегодня хотел привести другие цифры для сравнения. Очень много делается для того, чтобы был результат, чтобы был урожай, чтобы мы все чувствовали себя безопасно в пищевой промышленности… За четыре месяца химическая отрасль нам обеспечила около девяноста тонн минеральных удобрений. Этого хватило бы для обогащения, как минимум, двухсот сорока пяти тысяч полей. Также я хочу поблагодарить ветеранов градообразующего предприятия за то, что они сегодня делают для воспитания нашей молодежи.

С праздником, вас дорогие работники ОАО «Беларуськалий»! Всех благ и добра! 

Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

Много теплых и добрых слов было сказано в этот вечер. А после церемонии чествовании начался концерт с участием звезд ОАО «Беларуськалий». Номера были яркими, зрелищными. Сложно поверить в то, что этот концерт создан простыми тружениками.

Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

Торжественный вечер продолжился большим концертом, в котором приняли участие самодеятельные артисты ОАО «Беаруськалий», воспитанники ДЦРР «Планета детства» и звезды белорусской эстрадыАнна Шалютина, танцевальный коллектив Романа Ковалева.

Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)
Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ (+ВИДЕО)

Завершилось праздничное мероприятие концертом российской группы «Моральный кодекс».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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25 мая 2019 0:41 4284 Торжественный вечер, посвященный Дню химика прошёл в...
 
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