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Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда пройдёт в Солигорске 25 мая.
30.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 мая 2019 20:48 1149
Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда пройдёт в Солигорске 25 мая.
25 мая 2019 года на площадке возле ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района пройдёт открытый чемпионат г. Солигорска по фигурному вождению велосипеда. Организатором мероприятия выступает Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района.
Начало мероприятия в 10.00. Приглашаются все желающие. Телефон для справок: 8 (029) 872-73-48. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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24 мая 2019 20:48 1149 Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда...
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