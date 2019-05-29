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Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда пройдёт в Солигорске 25 мая.

30.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 мая 2019 20:48 1149

Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда пройдёт в Солигорске 25 мая.

Автор: Эдуард Кидяев.

25 мая  2019 года на площадке возле ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района пройдёт открытый чемпионат г. Солигорска по фигурному вождению велосипеда. Организатором мероприятия выступает Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района.

Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда пройдёт в Солигорске 25 мая.

Начало мероприятия в 10.00. Приглашаются все желающие. Телефон для справок: 8 (029) 872-73-48. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.

Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда пройдёт в Солигорске 25 мая.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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24 мая 2019 20:48 1149 Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда...
 
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