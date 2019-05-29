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В школах Мстиславского района прозвучал последний звонок. Фоторепортаж
30.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30 мая прошли торжественные линейки, на которых прозвенел последний звонок 2018/2019 учебного года. Наши корреспонденты запечатлели выпускников трёх школ Мстиславщины:
Подробнее — в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 1 июня.
Последний звонок в ГУО «Ходосовский УПК ДС-СШ»
Последний звонок в ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ»
Последний звонок в ГУО «Копачёвский УПК ДС-СШ»
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30 мая прошли торжественные линейки, на которых прозвенел последний звонок 2018/2019 учебного года. Наши корреспонденты запечатлели выпускников трёх школ...
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