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В школах Мстиславского района прозвучал последний звонок. Фоторепортаж

30.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

30 мая прошли торжественные линейки, на которых прозвенел последний звонок 2018/2019 учебного года. Наши корреспонденты запечатлели выпускников трёх школ Мстиславщины: Ходосовской, Рязанцевской и Копачёвской.

Подробнее — в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 1 июня.

Последний звонок в ГУО «Ходосовский УПК ДС-СШ»

Последний звонок в ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ»

Последний звонок в ГУО «Копачёвский УПК ДС-СШ»

 

 
 
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30 мая прошли торжественные линейки, на которых прозвенел последний звонок 2018/2019 учебного года. Наши корреспонденты запечатлели выпускников трёх школ...
 
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Светлы шлях
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