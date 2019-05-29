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Андрей Орловский: Трамп - красавчик. Мне он нравится. При Обаме был черный расизм

30.05.2019 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский мастер смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в интервью Михаилу Потапову для «Прессбола» рассказал о жизни в Америке.


Дональд Трамп и Андрей Орловский. Фото: twitter.com/andreiarlovski

— В Штатах вы обосновались давно. После завершения карьеры останетесь или вернетесь домой?

— Пока выступаю, а там посмотрим. Я гражданин мира, жена у меня из Нефтеюганска, ее папа работает на «нефтяной трубе». Я живу и тренируюсь в Чикаго, и не знаю, как будет дальше. У меня семья, и я от нее завишу. Как будет удобно жене и детям, так и сделаем. Но в любом случае я еще лет пять надеюсь выступать.

— Дети ваши уже совсем американцы?

— Старший сын по-русски говорит с акцентом. У него и репетитор есть, и бабушка с ним только по-русски общается, и дома то же самое. Но школа и общение вне дают о себе знать.

— Друзей среди американцев у вас много?

— У меня есть друзья американцы, но это не «друзья-друзья». И они наполовину греки, ирландцы… Мы общаемся, но мой лучший друг — жена. Она всегда скажет правду, несмотря на мое самолюбие. Я могу сначала обидеться, а потом подумаю, взвешу все, и пойму, что она права.

— Как вам политика Трампа?

— Трамп — красавчик. Мне он нравится. При Обаме был черный расизм. А Трамп не политкорректный, он просто нормальный дядька, говорит все, что думает. Это то, что я к 40 годам наконец могу себе позволить. И, как уже говорил, у меня с ним общее фото есть.

 
 
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Белорусский мастер смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о жизни в Америке.
 
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