«Люди приходили на матч с попкорном, как в кино». Белорус - о косяках финала Лиги Европы в Баку

Источник материала: Tut.by

Для блогера Романа Шевцова финал Лиги Европы-2019 — третий еврокубковый, который он смотрел вживую. До этого белорус бывал на финалах ЛЧ в Киеве и ЛЕ в Варшаве. Поездка в Баку получилась значительно дороже по стоимости и намного скучнее по антуражу. SPORT.TUT.BY расспросил блогера, какие просчеты организаторов смазали впечатление от футбольного праздника .



Фото из личного архива Романа Шевцова

«В Баку на беговых дорожках, отделяющих зрителей от поля, можно припарковать Boeing»

— Олимпийский стадион в Баку строился к I Европейским играм. Так как он не футбольный, то зрители были отделены от поля беговыми дорожками и сидели в метрах 30 от происходящего. А вот когда трибуны расположены вплотную к полю, можно разглядеть даже эмоции на лицах игроков, — говорит Роман. — Еще одна проблема таких стадионов в том, что болельщики, сидящие на первых рядах, почти ничего не видят. Они находятся под нулевым углом и в лучшем случае успевают заметить происходящее в одной штрафной. То есть на финале часть зрителей догадывалась, что забили гол только потому, что остальные начинали радоваться.



Фото из личного архива Романа Шевцова

Бакинский олимпийский стадион напомнил Роману Шевцову НСК «Олимпийский» в Киеве.

— Там тоже нереально что-то увидеть из-за ворот. Наш стадион «Динамо» построен по схожему принципу. Но есть разница в размере беговых дорожек. Если на бакинском стадионе на беговых дорожках можно припарковать Boeing, то на «Динамо», насколько я помню, поместится только Superjet.

Еще одним существенным провалом в организации финала Лиги Европы Роман называет незаполненные трибуны. По официальным данным на матче присутствовало 51 370 зрителей.

— А стадион вмещает почти 70 тысяч. Местами на трибунах были гигантские проплешины, особенно за воротами. Это все било по антуражу.



Фото: Reuters

«По городу ходили фаны „Челси“ и „Арсенала“, которые оказывались азербайджанцами»

Блогер подробно рассказывает, как достать билет на европейский финал и приводит такую схему.

— Все тикеты делят на три части: две отдают клубам-финалистам, а третью — УЕФА family. Третья часть билетов распределяется между партнерами и спонсорами, а лишь небольшая доля идет на свободную продажу.



Бакинский олимпийский стадион. Фото из личного архива Романа Шевцова

Поскольку заявок всегда больше, чем билетов, то УЕФА устраивает лотерею.

— Если ты выигрываешь, то получаешь право купить билет. Вероятность выиграть тикет на финал ЛЧ обычно составляет 1 к 173. То есть на один билет претендует 173 человека. А на финале Лиги Европы в Баку сложилась неординарная ситуация: количество заявок почти совпало с количеством билетов в свободной продаже. То есть практически все заявки были удовлетворены, как и моя.

За две недели до матча я видел в соцсетях посты «продам билет на финал по номиналу» и тогда уже начал подозревать, что стадион не соберется. Это нетипичная ситуация для финала еврокубков, — подчеркивает Роман. — Например, в прошлом году на финале Лиги Европы в Леоне свободных мест вообще не было. На финале Лиги чемпионов в Киеве некоторые места оставались пустыми — но не из-за отсутствия спроса, а из-за жадности перекупщиков.

Из 51 тысячи болельщиков на трибунах в Баку было всего шесть тысяч англичан. Остальные места, по словам Романа, оказались заняты азербайджанцами, русскими, иранцами, индусами, китайцам и другими приезжими гостями.



Фото: Reuters

— На таких матчах антураж создают болельщики команд, которые участвуют в финале. Так как их было всего шесть тысяч, то никакой атмосферы праздника не ощущалось. То тут, то там ходили фанаты «Челси» и «Арсенала», которые чаще всего оказывались азербайджанцами. Шум на стадионе появлялся только, когда забивали голы.

Не могу сказать, что по антуражу финал был похож на товарищеский матч, но на предсезонку — точно. Летом проводятся коммерческие встречи, когда те же «Челси» и «Арсенал» летают в Америку и устраивают там выставочные игры.

Вот и финал Лиги Европы был очень похож на такой ивент. Ноль атмосферы, ноль антуража, минимум болельщиков английских команд.

«Полицейские вели себя вежливо и пытались помочь»

На дорогу из Минска в Баку и обратно Роман Шевцов потратил 270 евро. Именно перелет блогер называет главной статьей расходов.

— Я жил в хостеле с вполне нормальными условиями, где платил за сутки два с половиной евро. Итого за четыре дня потратил на жилье всего 10 евро. Билет на матч стоил 50 евро. Цены на продукты и напитки на фудкортах были такие же, как и на других европейских финалах согласно стандартам УЕФА.



Фото из личного архива Романа Шевцова

— Разнообразие в меню примерно следующее: пиво, холодный чай, чипсы, сэндвичи и попкорн. Кстати, удивительно, что многие люди покупали попкорн и шли на футбол, как в кинотеатр. Наверное, эта картина «зрители с попкорном» лучше всего отражает ситуацию, происходившую на финале ЛЕ.

А вот по работе азербайджанской полиции у Романа Шевцова нет нареканий. Говорит, сотрудники вели себя очень дружелюбно.

— У нас на массовые мероприятия любят отправлять милиционеров патрулировать город. В Баку тоже было много полицейских, но это особо не бросалось в глаза. Они вели себя вежливо и всегда пытались помочь или подсказать дорогу.

На трибунах я не видел ни одного конфликта между болельщиками. Разве что после гола фанаты «Челси» начинали кричать фанам «Арсенала»: «Вы никогда не станете чемпионами». Но подобные обидные выкрики на матчах, можно сказать, норма.



Фото из личного архива Романа Шевцова

На вопрос, не жалеет ли блогер, что полетел в Азербайджан, он однозначно отвечает:

— Нет. Хоть по антуражу финал не удался, было интересно увидеть другую страну. Баку — красивый колоритный город. Организаторы постарались акцентировать внимание на азербайджанском колорите.

Например, перед матчем у стадиона ходили люди в национальной одежде и играли местные мелодии. А еще на входе всем выдавали азербайджанские флажки. Не знаю, правда, зачем. Может, люди брали, надеясь, что с азербайджанским флагом у них больше шансов попасть в объективы телекамер, — смеется Роман.

«Идея финала ЛЕ в Азербайджане неплохая. Вопрос в том, как она реализована»

— Я не могу сказать, что проведение финала в Баку — ошибка УЕФА. Думаю, они решили, что это будет хорошая идея после удачного Суперкубка УЕФА между «Барселоной» и «Севильей» в Тбилиси в 2015-м. Тогда ни у кого не было нареканий. Идея проведения финала в Азербайджане неплохая. Вопрос в том, как она реализована.



Роман с фанатами «Айнтрахта». Фото из личного архива Романа Шевцова

По мнению Романа, Баку также не повезло с тем, что в финал Лиги Европы вышли две английские команды.

— Например, если бы в Азербайджане играла одна немецкая команда, из Германии наверняка приехало бы тысяч 30 болельщиков. Даже на английском финале в Баку я встретил фанатов «Айнтрахта», которые играли с «Челси» в полуфинале и заранее купили билеты на финал и на самолет, надеясь, что франкфуртский клуб пробьется в финал. Немцам плевать на расстояние и деньги, они бы приехали поддержать своих и устроили бы в Баку настоящий праздник.