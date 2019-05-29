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«Люди приходили на матч с попкорном, как в кино». Белорус - о косяках финала Лиги Европы в Баку
Источник материала: Tut.by
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«В Баку на беговых дорожках, отделяющих зрителей от поля, можно припарковать Boeing»
— Олимпийский стадион в Баку строился к I Европейским играм. Так как он не футбольный, то зрители были отделены от поля беговыми дорожками и сидели в метрах 30 от происходящего. А вот когда трибуны расположены вплотную к полю, можно разглядеть даже эмоции на лицах игроков, — говорит Роман. — Еще одна проблема таких стадионов в том, что болельщики, сидящие на первых рядах, почти ничего не видят. Они находятся под нулевым углом и в лучшем случае успевают заметить происходящее в одной штрафной. То есть на финале часть зрителей догадывалась, что забили гол только потому, что остальные начинали радоваться.
Бакинский олимпийский стадион напомнил Роману Шевцову НСК «Олимпийский» в Киеве.
— Там тоже нереально что-то увидеть из-за ворот. Наш стадион «Динамо» построен по схожему принципу. Но есть разница в размере беговых дорожек. Если на бакинском стадионе на беговых дорожках можно припарковать Boeing, то на «Динамо», насколько я помню, поместится только Superjet.
Еще одним существенным провалом в организации финала Лиги Европы Роман называет незаполненные трибуны. По официальным данным на матче присутствовало 51 370 зрителей.
— А стадион вмещает почти 70 тысяч. Местами на трибунах были гигантские проплешины, особенно за воротами. Это все било по антуражу.
«По городу ходили фаны „Челси“ и „Арсенала“, которые оказывались азербайджанцами»
Блогер подробно рассказывает, как достать билет на европейский финал и приводит такую схему.
— Все тикеты делят на три части: две отдают клубам-финалистам, а третью — УЕФА family. Третья часть билетов распределяется между партнерами и спонсорами, а лишь небольшая доля идет на свободную продажу.
Поскольку заявок всегда больше, чем билетов, то УЕФА устраивает лотерею.
— Если ты выигрываешь, то получаешь право купить билет. Вероятность выиграть тикет на финал ЛЧ обычно составляет 1 к 173. То есть на один билет претендует 173 человека. А на финале Лиги Европы в Баку сложилась неординарная ситуация: количество заявок почти совпало с количеством билетов в свободной продаже. То есть практически все заявки были удовлетворены, как и моя.
За две недели до матча я видел в соцсетях посты «продам билет на финал по номиналу» и тогда уже начал подозревать, что стадион не соберется. Это нетипичная ситуация для финала еврокубков, — подчеркивает Роман. — Например, в прошлом году на финале Лиги Европы в Леоне свободных мест вообще не было. На финале Лиги чемпионов в Киеве некоторые места оставались пустыми — но не из-за отсутствия спроса, а из-за жадности перекупщиков.
Из 51 тысячи болельщиков на трибунах в Баку было всего шесть тысяч англичан. Остальные места, по словам Романа, оказались заняты азербайджанцами, русскими, иранцами, индусами, китайцам и другими приезжими гостями.
— На таких матчах антураж создают болельщики команд, которые участвуют в финале. Так как их было всего шесть тысяч, то никакой атмосферы праздника не ощущалось. То тут, то там ходили фанаты «Челси» и «Арсенала», которые чаще всего оказывались азербайджанцами. Шум на стадионе появлялся только, когда забивали голы.
Не могу сказать, что по антуражу финал был похож на товарищеский матч, но на предсезонку — точно. Летом проводятся коммерческие встречи, когда те же «Челси» и «Арсенал» летают в Америку и устраивают там выставочные игры.
Вот и финал Лиги Европы был очень похож на такой ивент. Ноль атмосферы, ноль антуража, минимум болельщиков английских команд.
«Полицейские вели себя вежливо и пытались помочь»
На дорогу из Минска в Баку и обратно Роман Шевцов потратил 270 евро. Именно перелет блогер называет главной статьей расходов.
— Я жил в хостеле с вполне нормальными условиями, где платил за сутки два с половиной евро. Итого за четыре дня потратил на жилье всего 10 евро. Билет на матч стоил 50 евро. Цены на продукты и напитки на фудкортах были такие же, как и на других европейских финалах согласно стандартам УЕФА.
— Разнообразие в меню примерно следующее: пиво, холодный чай, чипсы, сэндвичи и попкорн. Кстати, удивительно, что многие люди покупали попкорн и шли на футбол, как в кинотеатр. Наверное, эта картина «зрители с попкорном» лучше всего отражает ситуацию, происходившую на финале ЛЕ.
А вот по работе азербайджанской полиции у Романа Шевцова нет нареканий. Говорит, сотрудники вели себя очень дружелюбно.
— У нас на массовые мероприятия любят отправлять милиционеров патрулировать город. В Баку тоже было много полицейских, но это особо не бросалось в глаза. Они вели себя вежливо и всегда пытались помочь или подсказать дорогу.
На трибунах я не видел ни одного конфликта между болельщиками. Разве что после гола фанаты «Челси» начинали кричать фанам «Арсенала»: «Вы никогда не станете чемпионами». Но подобные обидные выкрики на матчах, можно сказать, норма.
На вопрос, не жалеет ли блогер, что полетел в Азербайджан, он однозначно отвечает:
— Нет. Хоть по антуражу финал не удался, было интересно увидеть другую страну. Баку — красивый колоритный город. Организаторы постарались акцентировать внимание на азербайджанском колорите.
Например, перед матчем у стадиона ходили люди в национальной одежде и играли местные мелодии. А еще на входе всем выдавали азербайджанские флажки. Не знаю, правда, зачем. Может, люди брали, надеясь, что с азербайджанским флагом у них больше шансов попасть в объективы телекамер, — смеется Роман.
«Идея финала ЛЕ в Азербайджане неплохая. Вопрос в том, как она реализована»
— Я не могу сказать, что проведение финала в Баку — ошибка УЕФА. Думаю, они решили, что это будет хорошая идея после удачного Суперкубка УЕФА между «Барселоной» и «Севильей» в Тбилиси в 2015-м. Тогда ни у кого не было нареканий. Идея проведения финала в Азербайджане неплохая. Вопрос в том, как она реализована.
По мнению Романа, Баку также не повезло с тем, что в финал Лиги Европы вышли две английские команды.
— Например, если бы в Азербайджане играла одна немецкая команда, из Германии наверняка приехало бы тысяч 30 болельщиков. Даже на английском финале в Баку я встретил фанатов «Айнтрахта», которые играли с «Челси» в полуфинале и заранее купили билеты на финал и на самолет, надеясь, что франкфуртский клуб пробьется в финал. Немцам плевать на расстояние и деньги, они бы приехали поддержать своих и устроили бы в Баку настоящий праздник.
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SPORT.TUT.BY расспросил блогера, какие просчеты организаторов смазали впечатление от футбольного праздника.
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