Dow считает Беларусь очень привлекательной для развития бизнеса и инноваций

Источник материала: Myfin



Офис Dow открылся в Минске в здании по улице Мясникова, 70. Фото Myfin.by

Артур Ерицпохов подчеркнул, что открытие представительства Dow в Беларуси является стратегическим шагом для компании и позволит использовать новые возможности и развивать перспективные проекты.

«Мы хотим стать самой инновационной, клиентоориентированной и стабильно развивающейся компанией в области наукоемких материалов. Основные наши ценности– это открытость, честность, уважение к людям и защита окружающей среды», – сказал глава представительства компании в России и СНГ на пресс-конференции.



