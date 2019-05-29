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Dow считает Беларусь очень привлекательной для развития бизнеса и инноваций

30.05.2019 18:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Dow считает Беларусь очень привлекательной для развития бизнеса и инноваций
Офис Dow открылся в Минске в здании по улице Мясникова, 70. Фото Myfin.by

Артур Ерицпохов подчеркнул, что открытие представительства Dow в Беларуси является стратегическим шагом для компании и позволит использовать новые возможности и развивать перспективные проекты.

«Мы хотим стать самой инновационной, клиентоориентированной и стабильно развивающейся компанией в области наукоемких материалов. Основные наши ценности– это открытость, честность, уважение к людям и защита окружающей среды», – сказал глава представительства компании в России и СНГ на пресс-конференции.


Dow считает Беларусь очень привлекательной для развития бизнеса и инноваций

 
Теги: Минск
 
 
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Компания Dow нацелена на расширение своего присутствия в регионе СНГ.
 
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