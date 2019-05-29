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Туркменистан готов развивать диалог с Беларусью на принципах равноправия - Бердымухамедов

30.05.2019 19:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества обсудили в четверг президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министрБелоруссии Сергей Румас, прибывший в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Как сообщает туркменское Государственное информационное агентство, Румас подтвердил приверженность Беларуси отношениям дружбы и сотрудничества с Туркменистаном, отметив значение двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне и закрепленных в ряде межгосударственных документов.

В свою очередь Бердымухамедов сказал, что Туркменистан также нацелен на укрепление и расширение конструктивного диалога, выстраиваемого на принципах равноправия и уважения взаимных интересов.

Туркменский лидер обозначил важные вопросы, требующие своего скорейшего решения, в том числе на уровне предметных переговоров с участием правительственных делегаций двух стран. Одним из актуальных направлений были названы поставки в Туркменистан белорусской техники, продолжение установившихся контактов в области образования и подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров.

Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет в Ашхабаде 31 мая.

 
 
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Состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества обсудили в четверг президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и...
 
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