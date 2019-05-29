Эстония потратит на оборону в предстоящие четыре года 2,6 млрд евро

Источник материала: Интерфакс

Оборонные расходы Эстонии в предстоящие четыре года составят 2,6 млрд евро. Большую часть из них составят расходы на реализацию программы развития сил обороны, к которым прибавятся расходы на принятие союзников и выполнение программы оборонных инвестиций.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны, эти вложения предусмотрены в принятой в четверг правительством бюджетной стратегии на 2020-2023 годы.

"Нам необходимо продолжить развитие структур военного времени как по части дополнительных средств обороны, так и по части увеличения численности Вооруженных сил. Мы должны снабдить резервную армию средствами проведения военных операций и лучшей защиты бойцов", - заявил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).

Согласно бюджетной стратегии, на оборону в 2020-2023 годы будет вкладываться не менее 2% Валового внутреннего продукта плюс затраты на прием и размещение союзников, а также оборонные инвестиции соответственно основам политики безопасности и принципам, содержащимся в коалиционном договоре, отметили в Минобороны.

В оборонные инвестиции будет вложено 980 млн евро. По этой статье основные средства будут направлены на обеспечение лучшей защищенности военнослужащих, закупки современного вооружения и систем большей огневой мощи. Кроме того, запланировано улучшить системы связи и управления, средства противовоздушной обороны и логистики.

Предполагается обеспечить военнослужащих противопульными и противоосколочными жилетами, современными автоматами, пулеметами и системами ночного видения. Противотанковые подразделения получат современные средства борьбы с бронетехникой.

Для повышения готовности резервной армии увеличится число учений, сборов резервистов. При этом средства на эти цели в 2020 и 2021 годах будут выделены на 4500 участников и в 2022 году на 7 000 человек.

НАТО выделит на поддержку сил обороны Эстонии более чем 39 млн евро.