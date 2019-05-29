﻿ Эстония потратит на оборону в предстоящие четыре года 2,6 млрд евро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эстония потратит на оборону в предстоящие четыре года 2,6 млрд евро

30.05.2019 19:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Оборонные расходы Эстонии в предстоящие четыре года составят 2,6 млрд евро. Большую часть из них составят расходы на реализацию программы развития сил обороны, к которым прибавятся расходы на принятие союзников и выполнение программы оборонных инвестиций.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны, эти вложения предусмотрены в принятой в четверг правительством бюджетной стратегии на 2020-2023 годы.

"Нам необходимо продолжить развитие структур военного времени как по части дополнительных средств обороны, так и по части увеличения численности Вооруженных сил. Мы должны снабдить резервную армию средствами проведения военных операций и лучшей защиты бойцов", - заявил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).

Согласно бюджетной стратегии, на оборону в 2020-2023 годы будет вкладываться не менее 2% Валового внутреннего продукта плюс затраты на прием и размещение союзников, а также оборонные инвестиции соответственно основам политики безопасности и принципам, содержащимся в коалиционном договоре, отметили в Минобороны.

В оборонные инвестиции будет вложено 980 млн евро. По этой статье основные средства будут направлены на обеспечение лучшей защищенности военнослужащих, закупки современного вооружения и систем большей огневой мощи. Кроме того, запланировано улучшить системы связи и управления, средства противовоздушной обороны и логистики.

Предполагается обеспечить военнослужащих противопульными и противоосколочными жилетами, современными автоматами, пулеметами и системами ночного видения. Противотанковые подразделения получат современные средства борьбы с бронетехникой.

Для повышения готовности резервной армии увеличится число учений, сборов резервистов. При этом средства на эти цели в 2020 и 2021 годах будут выделены на 4500 участников и в 2022 году на 7 000 человек.

НАТО выделит на поддержку сил обороны Эстонии более чем 39 млн евро.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оборонные расходы Эстонии в предстоящие четыре года составят 2,6 млрд евро. Большую часть из них составят расходы на реализацию программы развития сил обороны, к...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Люди приходили на матч с попкорном, как в кино». Белорус - о косяках финала Лиги Европы в Баку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика