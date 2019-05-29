Автопилот, камеры вместо зеркал и мультимедийная кабина. Посмотрели грузовик, который стоит как дом

Источник материала: Tut.by

На выставке БАМАП, которая прошла у Национальной библиотеки, было много интересных автомобилей. Но футуристичного вида Mercedes Actros нового поколения привлекал маленькой, но заметной деталью — вместо зеркал заднего вида из его кабины торчали непонятные отростки.





Вместо зеркал — камеры

Те самые отростки, похожие на усики какого-нибудь жука, — на самом деле являются камерами заднего вида. Они полностью заменили огромные «лопухи» традиционных зеркал.





Выглядит крайне необычно, но зато положительно влияет на аэродинамику. Mercedes-Benz Actros стал первым в мире серийным грузовиком с системой MirrorCam. Кроме непосредственно функции зеркал, камеры могут много чего еще. Например, измерять расстояние между двумя идущими справа машинами, чтобы оценить, можно ли перестроиться в имеющийся промежуток. Ночью их принцип схож с работой приборов ночного видения, то есть водитель видит куда более понятную картинку того, что происходит сзади.







В кабине картинка с камер выводится на два вертикальных дисплея высокого разрешения. Они расположены на правой и левой стойках кабины, но — внутри, и напоминают те самые традиционные зеркала. Картинка, как и в обычных зеркалах, делится на две части — верхняя часть показывает обычное изображение, нижняя — это широкоугольная картинка.

На эти же экраны выводятся траекторные подсказки при маневрировании с прицепом. В электронную систему вносится длина фуры, и электроника рассчитывает траекторию с точностью едва ли не до миллиметров. Подъехать вплотную к погрузочной рампе сможет даже неопытный водитель.





Интересно, что в Европе это базовое оснащение, а традиционные зеркала — опция. Пока для рынка Таможенного союза чудо-зеркала недоступны — нет сертификата. Но к августу-сентябрю проблему обещают решить, так что и белорусские перевозчики будут иметь возможность заказать автомобиль с камерами вместо зеркал.

Не приборы, а мониторы





Кроме мониторов, на которые выводится картинка с камер заднего вида, в салоне нового Actros есть еще два экрана. Один заменил собой традиционную панель приборов, но находится на привычном месте — перед водителем, за рулевым колесом. На этот экран выводится стандартная информация — скорость, обороты и прочие данные, причем оформление панели приборов можно менять.





Второй экран служит для управления дополнительными функциями, например, климат-контролем. Внизу есть ряд «горячих» физических клавиш для быстрого доступа к самым необходимым функциям.

GigaSpace — это как квартира





Кабина GigaSpace — самая большая из предлагаемых для Actros. Высота внутри может достигать 2,12 метра, при этом в кабине будет абсолютно ровный пол. Впрочем последнее — это опция. На выставке автомобиль был как раз в самом дорогом исполнении, так что удалось оценить прелести и такой компоновки, и высоты кабины.























На самом деле эта кабина — плод небольшой модернизации той, что дебютировала еще в 2011 году. Почему же для нового поколения не разработали и новую кабину? Технический специалист Mercedes говорит, что стандартный срок жизни кабины на конвейере для грузовика составляет около 15 лет. Нынешняя кабина «отработала» только половину этого срока. А фокус в том, что к 2025 году существует вероятность внедрения полностью автономных грузовиков. И к их кабинам, которые, по сути, могут оказаться без водителя, будут предъявляться другие требования. Да и сохранятся ли кабины вообще? Вот так плавно мы перешли к еще одной важной фишке нового Actros…

Он может ездить самостоятельно, но ему нельзя

Actros оснащен системой Active Drive Assist, и это, по сути, автопилот второго уровня. Он умеет автоматически тормозить и разгоняться, контролирует движение в полосе, не давая выехать за пределы разметки. Ключевая особенность Active Drive Assist в том, что он работает на любой скорости. Большинство же подобных систем могут функционировать лишь в определенном диапазоне скоростей.





Камера под лобовым считывает и разметку, и дорожные знаки, позволяя грузовику ориентироваться в пространстве. На самом деле до полностью автономного вождения есть только одно препятствие — это законодательство. Технически автомобиль готов совершать самостоятельные поездки. Пока же водитель может лишь на 15 секунд убрать руки с руля и не вмешиваться в управление. Потом система издаст предупредительный сигнал и отключится.





Тем временем шесть европейских брендов — DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Scania и Volvo — вместе работают над системой так называемого «конвоя», когда несколько автомобилей едут колонной, но водитель есть только в головной машине. Он задает темп и маршрут. А остальные грузовики связаны между собой электронной «цепью» и синхронно повторяют любые действия. Но опять же законодательной базы для такого передвижения еще нет.