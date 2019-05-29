В школах Дубровенщины прошли торжественны инейки

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Последний звонок прозвенел для 67 одиннадцатиклассников и 166 девятиклассников.

















































Кроме того, в этом году выпускники городских школ станут участниками Республиканского праздника «Последний звонок». Это событие пройдет 30 мая в Орше — молодежной столице Беларуси 2019 года.

После школьных линеек и торжеств, посвященных завершению учебного года, юноши и девушки Дубровенщины присоединятся к 1700 молодым людям со всей республики, которые соберутся в «Ледовой арене» в г.Орша. На территории возле спортивного комплекса пройдет общереспубликанская линейка. На ней 23 лучшим выпускникам 2019 года будут вручены награды в номинациях «Интеллект», «Талант», «Чемпион-2019», «Лидер-2019». Среди претендентов на награды и представитель Дубровенского района — Елена Коляго, ставшая одним из победителей в республиканском этапе

предметных олимпиад. Будут вручены награды и лучшим классным руководителям.

После церемонии награждения непосредственно в Ледовой арене начнется концертная программа, в которой примут участие популярные молодежные исполнители. Завершится праздник дискотекой и праздничным фейерверком.

А уже 1 июня начнутся выпускные экзамены.