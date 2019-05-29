Старый замок, Святск и старая застройка Гродно: маршрут рабочей поездки специалистов Министерства культуры Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





С ходом работ на важных исторических и архитектурных объектах Гродненщины ознакомилась начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси Наталья Хвир. Это рабочий визит и специалисты побывали в дворцово-парковом комплексе «Святск», Старом замке, осмотрели здание бывшего архива в Гродно.









– Следует отметить, что Гродненская область на сегодняшний день достаточно активно выполняет работы на объектах, которые представляют историко-культурную ценность, – рассказала Наталья Хвир. – В рамках таких поездок, как сегодня, обращаем внимание на отдельные моменты. В частности, что касается Старого замка, здесь возникали вопросы, связанные с куполом въездной башни. Для его решения привлекли не только наших, но и польских специалистов. В итоге выбрали решение, которое устроило ученых и общественность.











историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Также целью визита было ознакомиться с объектами, на которых планируется проведение работ, в том числе в рамках трансграничного сотрудничества. Один из таких – здание бывшего архива, которое относится к исторической застройке Гродно времен Тизенгауза. Именно эта часть города, напомним, является на сегодняшний день единственным в области памятником градостроительства, который включен в Государственный списокРеспублики Беларусь.









Здание бывшего архива в рамках реализации проекта материальной технической помощи «Шляхом Тызенгауза» – создание туристического маршрута с целью продвижения культурно-исторического наследия двух городов: Сокулка и Гродно» планируется реконструировать. Там откроется большой культурный центр с выставочным залом, залом приемов делегаций, кафе и так далее. Сейчас уже разработан и находится на согласовании в Министерстве культуры проект зон охраны исторического центра города Гродно. Это важный документ для города, который будет регулировать в том числе проведение строительных работ в исторической части. Главная его цель – обеспечить сохранность объекта историко-культурного наследия.

Татьяна МОСТОВСКАЯ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/