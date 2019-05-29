Ограничение движения на участке проспекта Машерова 1 июня

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением мероприятий ограничивается движение транспортных средств и самоходных машин 1 июня 2019 г. с 10.50 до 11.30 по проспекту Машерова от пересечения с улицей Зубачева до пересечения с улицей Ленина (нечетная сторона движения).



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« Зеленый марафон » пройдет в центре города: начнется у главного входа Брестской крепости, после чего переместится на проспект Машерова. Ради бегунов перекроют движение автомобилей по центральным улицам.