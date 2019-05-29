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Ограничение движения на участке проспекта Машерова 1 июня
30.05.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с проведением мероприятий ограничивается движение транспортных средств и самоходных машин 1 июня 2019 г. с 10.50 до 11.30 по проспекту Машерова от пересечения с улицей Зубачева до пересечения с улицей Ленина (нечетная сторона движения).
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В связи с проведением мероприятий ограничивается движение транспортных средств и самоходных машин 1 июня 2019 г. с 10.50 до 11.30 по проспекту Машерова от пересечения с...
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