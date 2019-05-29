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Дмитрий Жук белорусском «Гансе»: «Это просто плевок в сторону общества»

30.05.2019 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Своё мнение главный редактор издательского дома высказал в программе «В обстановке мира».

Марзалюк о белорусском «Гансе»: «Калі б падобны скандальны матэрыял з’явіўся на рэсурсе ФРГ, мала б не падалося!»

Дмитрий Жук, главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:
Я сейчас скажу то, за что меня снова будут сильно критиковать, как члена Общественного совета при МВД.

Вот до тех пор, пока на такие публикации наши правоохранительные органы не будут реагировать, по крайней мере – разбираться, проводить проверку, является ли эта информация экстремистского характера, является ли это пропагандой нацизма, до тех пор их и будут полоскать.

Понимаете, о чём я говорю?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Абсалютна з Вамі згодзен.

Дмитрий Жук белорусском «Гансе»: «Это просто плевок в сторону общества»

Дмитрий Жук:
Вот. И это как раз-таки тот элемент. Особенно в год освобождения Беларуси юбилейный. Только что мы отпраздновали 9 мая. С моей точки зрения, это просто плевок в сторону общества – по-другому я это не могу назвать, вот этот материал.

Я его видел, он меня возмутил – всё, что я могу сказать. Правовую оченку этому должны давать другие люди, у кого есть на это полномочия.

Люди в материале: Дмитрий Жук
 
 
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Своё мнение главный редактор издательского дома высказал в программе «В обстановке мира». Марзалюк о белорусском «Гансе»: «Калі б падобны скандальны матэрыял...
 
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