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Дмитрий Жук белорусском «Гансе»: «Это просто плевок в сторону общества»
Источник материала: СТВ
Своё мнение главный редактор издательского дома высказал в программе
Дмитрий Жук, главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:
Понимаете, о чём я говорю?
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Дмитрий Жук:
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Своё мнение главный редактор издательского дома высказал в программе «В обстановке мира». Марзалюк о белорусском «Гансе»: «Калі б падобны скандальны матэрыял...
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