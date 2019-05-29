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«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Известные спортсмены, популярные артисты, общественные деятели, уроженцы области. Всего 60 факелоносцев пронесут знаковый огонь по улицам Могилева, Бобруйска, Шклова, Горок, Быхова, Славгорода и агрогородку Александрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символ II Европейских игр область встретила в мемориальном комплексе «Буйничское поле». И первым факелоносцем здесь стала уроженка Могилева солистка группы «IOWA» Екатерина Иванчикова.
Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA»:
Я так на больших концертах не волнуюсь, как здесь, у себя в Могилеве. Потому что это моя родина, моя земля. Я люблю Беларусь.
Далее эстафета отправилась в зоосад. «Пламя мира» преодолело путь по железной мини-дороге до пристани на Днепре. Отсюда на пароходе огонь привезли в Могилев.
Маршрут факелоносцев проложен таким образом, чтобы максимально продемонстрировать самобытность области, её богатую историю и главные достопримечательности.
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Новости Беларуси. Известные спортсмены, популярные артисты, общественные деятели, уроженцы области. Всего 60 факелоносцев пронесут знаковый огонь по улицам...
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