«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Известные спортсмены, популярные артисты, общественные деятели, уроженцы области. Всего 60 факелоносцев пронесут знаковый огонь по улицам Могилева, Бобруйска, Шклова, Горок, Быхова, Славгорода и агрогородку Александрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Символ II Европейских игр область встретила в мемориальном комплексе «Буйничское поле». И первым факелоносцем здесь стала уроженка Могилева солистка группы «IOWA» Екатерина Иванчикова.





Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA»:

Я верю в свой народ. Верю, что мы сплотимся, мы зажжем. Огонь горит для вас, вы помните. Давайте верить в своих.

Я так на больших концертах не волнуюсь, как здесь, у себя в Могилеве. Потому что это моя родина, моя земля. Я люблю Беларусь.









Далее эстафета отправилась в зоосад. «Пламя мира» преодолело путь по железной мини-дороге до пристани на Днепре. Отсюда на пароходе огонь привезли в Могилев.





Маршрут факелоносцев проложен таким образом, чтобы максимально продемонстрировать самобытность области, её богатую историю и главные достопримечательности.