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«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»

30.05.2019 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Известные спортсмены, популярные артисты, общественные деятели, уроженцы области. Всего 60 факелоносцев пронесут знаковый огонь по улицам Могилева, Бобруйска, Шклова, Горок, Быхова, Славгорода и агрогородку Александрия,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»

Символ II Европейских игр область встретила в мемориальном комплексе «Буйничское поле». И первым факелоносцем здесь стала уроженка Могилева солистка группы «IOWA» Екатерина Иванчикова.

«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»

Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA»:
Я верю в свой народ. Верю, что мы сплотимся, мы зажжем. Огонь горит для вас, вы помните. Давайте верить в своих.

Я так на больших концертах не волнуюсь, как здесь, у себя в Могилеве. Потому что это моя родина, моя земля. Я люблю Беларусь.

«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»

«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»

Далее эстафета отправилась в зоосад. «Пламя мира» преодолело путь по железной мини-дороге до пристани на Днепре. Отсюда на пароходе огонь привезли в Могилев.

«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»

Маршрут факелоносцев проложен таким образом, чтобы максимально продемонстрировать самобытность области, её богатую историю и главные достопримечательности.

Люди в материале: Екатерина Иванчикова
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Известные спортсмены, популярные артисты, общественные деятели, уроженцы области. Всего 60 факелоносцев пронесут знаковый огонь по улицам...
 
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