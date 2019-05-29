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Президент наделил Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра

30.05.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская дипломатическая миссия в России получила больше возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 мая Президент подписал указ, который наделяет Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра.

Президент наделил Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра

Документ дает возможность представлять нашу страну по вопросам сотрудничества в контактах с чиновниками и госорганами как России, так и Союзного государства. Кроме того вносить предложения правительству, органам госуправления, облисполкомам, Мингорисполкому. А также иным организациям, имеющим отношение к торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Россией.

Президент наделил Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра

Посол наделен правом контролировать и координировать работу представителей нашей страны в союзных структурах. При этом Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией.

Люди в материале: Владимир Семашко
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская дипломатическая миссия в России получила больше возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 мая Президент...
 
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