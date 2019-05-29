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Майские жуки заполонили Беларусь. Что говорят биологи?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крылатая опасность. Нашествие майских жуков отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомых – неизменного атрибута поздней весны – в 2019 году необычно много.
Особенно в Могилевской и Брестской областях. Там местные жители борются с целыми колониями хрущей. Вредители облюбовывают плодовые деревья, объедая листву. Пик их налетов – сумерки.
Несладко приходится и автомобилистам. Жуки пролетают над трассами и буквально таранят машины. Такую активность насекомых биологи объясняют просто: жукам нужно успеть оставить потомство.
Александр Козел, старший преподаватель кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ:
А вот желающих заработать изобилие майских жуков не смущает. В интернете появляются объявления о продаже хрущей. Самые дорогие – в Новополоцке. Там их в качестве наживки для рыбалки продают по 2 рубля за штуку.
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Новости Беларуси. Крылатая опасность. Нашествие майских жуков отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомых – неизменного атрибута...
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