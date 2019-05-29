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Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 1 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси.1 июня ночью могут случиться сбои в работе платёжных карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будут вестись плановые технические работы. Поэтому с 2:20 до 3:00 часов возможны краткосрочные перерывы в обслуживании карточек некоторых банков. Проблемы могут возникнуть как при оплате товаров и услуг, так и при попытках получения наличных в банкоматах и устройствах самообслуживания.
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Новости Беларуси.1 июня ночью могут случиться сбои в работе платёжных карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будут вестись плановые технические...
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