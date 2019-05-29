Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 1 июня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.1 июня ночью могут случиться сбои в работе платёжных карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будут вестись плановые технические работы. Поэтому с 2:20 до 3:00 часов возможны краткосрочные перерывы в обслуживании карточек некоторых банков. Проблемы могут возникнуть как при оплате товаров и услуг, так и при попытках получения наличных в банкоматах и устройствах самообслуживания.