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Минздрав Беларуси о ситуации с корью: «106 случаев – это не эпидемия»

30.05.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация по заболеванию корью в Беларуси спокойная, сообщили 30 мая в Минздраве.

Минздрав Беларуси о ситуации с корью: «106 случаев – это не эпидемия»

С начала 2019 года в стране зарегистрировано немногим более 100 случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая статистика опасений у специалистов не вызывает.

Минздрав Беларуси о ситуации с корью: «106 случаев – это не эпидемия»

Внимание к заболеванию объясняется непростой эпидемиологической ситуацией в мире. Лидером по числу заболевших стала Украина. Число заболеваний увеличивается и в других странах Европы. Медики по-прежнему призывают не игнорировать прививку и при необходимости сделать ее повторно. Особенно, когда в планах летний отпуск.

Минздрав Беларуси о ситуации с корью: «106 случаев – это не эпидемия»

Инна Карабан, заместитель начальника отдела Минздрава:
Всех желающих прививают и взрослых, у тех у кого нет сведений о прививках. Для этого у нас имеется вакцина бельгийского производства. Она в достаточном количестве есть и в детских, и во взрослых поликлиниках.

106 случаев – это не эпидемия. В эпидпроцесс вовлечены все регионы: от 3 случаев в Могилевской области до 22 в Минске. Все регионы страны задействованы, во всех регионах регистрируются случаи заболевания кори.

Минздрав Беларуси о ситуации с корью: «106 случаев – это не эпидемия»

Корь одно из самых заразных заболеваний в мире, последствия которого могут быть очень тяжелыми. При малейших симптомах – это высокая температура, насморк и сыпь  следует обратиться к врачу. Единственная защита – это прививка.

Люди в материале: Инна Карабан
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ситуация по заболеванию корью в Беларуси спокойная, сообщили 30 мая в Минздраве. С начала 2019 года в стране зарегистрировано немногим более 100...
 
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