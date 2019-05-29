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Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили новые Geely Emgrand 7

30.05.2019 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новыми служебными автомобилями пополнился автопарк подразделений ГАИ ГУВД Мингорисполкома и ОГАИ РУВД г. Минска 30 мая, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной милиции.


Ключи от 22-х новых служебных автомобилей Geely Emgrand 7 сотрудникам ГАИ вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

— Самое главное профессионализм! С уверенностью могу сказать, что в ГАИ работают профессионалы, которые в любое время дни я ночи могут выполнить любые поставленные задачи по охране общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности. Отрадно отметить, что это автомобили белорусского производства, – отметил И. Кубраков.

После напутственного слова глава столичной милиции вручил благодарности инспекторам ГАИ, достигшим высоких результатов в служебной деятельности,  и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

По окончании церемонии начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун отдал приказ о заступлении инспекторов ДПС на службу.

Фото ОИОС ГУВД Мингорисполкома


 
Теги: Минск
 
 
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Новыми служебными автомобилями пополнился автопарк подразделений ГАИ ГУВД Мингорисполкома и ОГАИ РУВД г. Минска 30 мая, сообщили корреспонденту агентства...
 
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