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Названа причина катастрофы в Шереметьево

30.05.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево 5 мая случилось из-за «грубых приземлений», предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе может быть опубликован к 5 июня.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Об этом в четверг, 30 мая, ТАСС сообщил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман.

«К этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано», — сказал Кофман. — Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений».

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Министерство транспорта с просьбой проверить, соответствуют ли системы SSJ-100 сертификационным требованиям.

СМИ со ссылкой на документ Росавиации сообщали, что экипаж SSJ-100 вопреки инструкции не выпустил тормозные щитки при заходе на аварийную посадку, а командир лайнера «дергал» ручку управления самолетом, из-за чего нос самолета отклонялся вверх-вниз.

SSJ-100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.


 
 
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Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево 5 мая случилось из-за «грубых приземлений», предварительный отчет Межгосударственного авиационного...
 
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