В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного Совета депутатов Виталий Станиславович НОВИЦКИЙ в субботу, 1 июня, проведет с 9 до 12 часов «прямую линию» по телефону 4-54-23.
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Председатель районного Совета депутатов Виталий Новицкий проведет прямую линию
30.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного Совета депутатов Виталий Станиславович НОВИЦКИЙ в субботу, 1 июня, проведет с 9 до 12 часов «прямую линию» по телефону 4-54-23.
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В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного Совета депутатов Виталий Станиславович...
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