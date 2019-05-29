«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня, 30 мая, во всех школах Слуцка прозвучали последние звонки. SlutskGorod побывал на торжественной линейке в СШ №5.

В этот день выпускников 2019 поздравляли наставники, директор школы и заместитель директора КУП «Универмаг «Слуцк» Ларионова Алла Михайловна.

Многие ребята получили грамоты за хорошие показатели в учёбе, а их родители - благодарности за активное участие в жизни школы и за примерное воспитание детей.

Неожиданным стал особый подарок от «Универмага «Слуцк». По случаю открытия спортивного зала в бывшем помещении шахматно-шашечного клуба школе подарили телевизор. После этой новости ребята аплодировали.

Выпускники 11 классов традиционно станцевали школьный вальс и исполнили несколько песен, учащиеся 4 «Б» класса так же выступили с танцем.













































Поздравили выпускников школы и будущие первоклассники. Они пожелали старшим успехов в сдаче экзаменов и пообещали, что станут этому выпуску достойной заменой.





После линейки несколько выпускниц сказали тёплые слова в адрес школы и своих педагогов.





Сейчас перед экзаменами мы особо ощущаем, с каким трепетом поддерживают нас наши наставники. И, на самом деле, эта поддержка нам очень важна. Большое спасибо за всё нашим учителям и администрации школы. Мы будем очень скучать.





Спасибо большое за терпение и усилия, которые приложили наши учителя, чтобы мы выросли такими, какие есть сейчас. Спасибо за то, что помогли сформировать наши характеры и наше мировоззрение. Ведь для нас это основа для будущих отношений с другими людьми. Благодаря им, мы сделаем наше будущее счастливым.







Фотографии с линейки в средней школе №11 можно посмотреть здесь .



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by