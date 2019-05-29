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«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5
30.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня, 30 мая, во всех школах Слуцка прозвучали последние звонки. SlutskGorod побывал на торжественной линейке в СШ №5.
В этот день выпускников 2019 поздравляли наставники, директор школы и заместитель директора КУП «Универмаг «Слуцк» Ларионова Алла Михайловна.
Многие ребята получили грамоты за хорошие показатели в учёбе, а их родители - благодарности за активное участие в жизни школы и за примерное воспитание детей.
Неожиданным стал особый подарок от «Универмага «Слуцк». По случаю открытия спортивного зала в бывшем помещении шахматно-шашечного клуба школе подарили телевизор. После этой новости ребята аплодировали.
Выпускники 11 классов традиционно станцевали школьный вальс и исполнили несколько песен, учащиеся 4 «Б» класса так же выступили с танцем.
Поздравили выпускников школы и будущие первоклассники. Они пожелали старшим успехов в сдаче экзаменов и пообещали, что станут этому выпуску достойной заменой.
После линейки несколько выпускниц сказали тёплые слова в адрес школы и своих педагогов.
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В этот день выпускников 2019 поздравляли наставники, директор школы и заместитель директора КУП «Универмаг «Слуцк» Ларионова Алла Михайловна.
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