ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

30.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня, 30 мая, во всех школах Слуцка прозвучали последние звонки. SlutskGorod побывал на торжественной линейке в СШ №5.

В этот день выпускников 2019 поздравляли наставники, директор школы и заместитель директора КУП  «Универмаг «Слуцк» Ларионова Алла Михайловна.

Многие ребята получили грамоты за хорошие показатели в учёбе, а их родители - благодарности за активное участие в жизни школы и за примерное воспитание детей.

Неожиданным стал особый подарок от «Универмага «Слуцк». По случаю открытия спортивного зала в бывшем помещении шахматно-шашечного клуба школе подарили телевизор. После этой новости ребята аплодировали.

Выпускники 11 классов традиционно станцевали школьный вальс и исполнили несколько песен, учащиеся 4 «Б» класса так же выступили с танцем.

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

Поздравили выпускников школы и будущие первоклассники. Они пожелали старшим успехов в сдаче экзаменов и пообещали, что станут этому выпуску достойной заменой.


После линейки несколько выпускниц сказали тёплые слова в адрес школы и своих педагогов.

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

Сейчас перед экзаменами мы особо ощущаем, с каким трепетом поддерживают нас наши наставники. И, на самом деле, эта поддержка нам очень важна. Большое спасибо за всё нашим учителям и администрации школы. Мы будем очень скучать.

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5

Спасибо большое за терпение и усилия, которые приложили наши учителя, чтобы мы выросли такими, какие есть сейчас. Спасибо за то, что помогли сформировать наши характеры и наше мировоззрение. Ведь для нас это основа для будущих отношений с другими людьми. Благодаря им, мы сделаем наше будущее счастливым.

«Мы сделаем наше будущее счастливым». Как прошёл выпуск-2019 в СШ №5


  • Фотографии с линейки в средней школе №11 можно посмотреть здесь.


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день выпускников 2019 поздравляли наставники, директор школы и заместитель директора КУП «Универмаг «Слуцк» Ларионова Алла Михайловна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каким был последний звонок в первой школе – Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика