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Главы МИД Армении и Азербайджана согласились провести новую встречу - посредники

30.05.2019 20:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в ближайшее время, сообщили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

"Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности в соответствующее время", - говорится в заявлении посредников по итогам визитов в Ереван, Степанакерт и Баку.

Посредники отмечают, что ими была изучена ситуация на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и на государственной границе Армении и Азербайджана. "Сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности", - говорится в сообщении.

Последний раз главы МИД Армении и Азербайджана встречались в Брюсселе в средине мая. Короткая встреча прошла в кулуарах саммита стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", но официальных переговоров не было.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

 
 
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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в ближайшее время, сообщили сопредседатели Минской группы ОБСЕ...
 
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