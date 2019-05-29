ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

30.05.2019 21:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 30 мая для белорусских выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Торжественные и трогательные церемонии прошли по всей стране. И если для самих ребят это долгожданный и яркий праздник, то для учителей и родителей – повод ещё раз поволноваться за будущее тех, кто вот-вот столкнётся со взрослой жизнью.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

О том, что последний школьный звонок открывает дверь в мир новых больших возможностей, ответственных решений и амбициозных планов говорится и в приветствии Президента, которое Александр Лукашенко направил сегодняшним выпускникам.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Вместо букетов у ребят в руках сегодня ...учебники, фасуя их по аккуратным стопочкам, они шутят: вот что отличает лицеистов – тяга к знаниям до последней учебной минуты. Но все же это скорее повод еще раз что-то сделать вместе.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Сегодня они, кажется, внимательнее, чем обычно, друг к другу. Выпускники 12 классов лицея БГУ еще два года назад друг друга не знали, а сегодня считают себя одной семьей.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Евгения Далидчик, выпускница лицея БГУ:
Лицей – это одно большое воспоминание. И на ряду с тем, что будет сегодня, я помню свой первый день. Мы пришли в лицей уже сформированными личностями и дали друг другу очень многое.
«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Мария Позняк признается: больше всего скучать будет по лицейским традициям – красивым, но и весьма практичным. Девушка собирается поступать на факультет международных отношений, а там уж точно знание языков оценят.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Мария Позняк, выпускница лицея БГУ:
Каждый класс придумывает сам себе ленты и это лицейская традиция. Нам было достаточно недели, чтобы понять, что мы одна семья и что мы все очень любим друг друга.
«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

И каждому из членов этой семьи предстоит пройти через ряд испытаний вместе, прежде чем они разлетятся по своим новым альма-матер. Выпускные экзамены начнутся в первый день лета, но пока праздник.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Виктория Вдовина, выпускница лицея БГУ:
Мы еще не осознали, что происходит, что выпускаемся из лицея. Мне кажется, что станет грустно, но чуть-чуть попозже. А пока что очень хорошо, как будто день рождения у кого-то.
«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ


Алёна Сырова, СТВ:
Вот так во всех уголках Беларуси ребята уверено шагают во взрослую жизнь, кто-то с улыбкой, кто-то со слезами на глазах, но абсолютно все с полным ощущением того, что в их жизни все будет хорошо.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Под звон монет они покидают стены родного училища. Многовековая традиция, без которой не обходится ни один выпускной тех, кто учится военному делу. В числе полусотни кадетов – Андрей Мельников.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Андрей Мельников, выпускник Витебского кадетского училища:
Если говорить о самых запоминающихся моментах, наверное, это республиканский бал молодежи, который в этом году проводился в первый раз во Дворце Независимости в Минске. Там я увидел главу нашего государства. Получил возможность сфотографироваться с «Мисс Беларусь-2018» Марией Василевич. Ну и, наверное, одним из таких же запоминающихся событий здесь является последний звонок.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Вице-сержант Мельников – победитель национальных и международных научных конференций, призер белорусской олимпиады по истории, лауреат нескольких специальных премий, а для них просто любимый сын, который твердо решил продолжить дело отца майора МВД, сегодня, кружась в традиционном выпускном вальсе, растрогал родителей.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Оксана Мельникова, мать выпускника Витебского кадетского училища:
Сердце прямо переполняет радость и гордость. И я горжусь, что у меня муж и сын такие защитники. Я чувствую себя очень защищенной за ними. Кадетское училище дает очень многое детям.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Особенным стал этот выпускной для и Евгения Гайко. Неделю назад по пути в школу он стал свидетелем дерзкого ограбления. Ни минуты не раздумывая, мальчик бросился на крики о помощи.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Евгений Гайко, выпускник СШ №8 Витебска:
Сначала я думал, что это влюбленная парочка и шутят друг с другом. Но я смотрю, она кричит: «Помогите». Смотрю, он выдергивает у нее сумку и побежал. Я побежал за ним.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

В тот момент Евгений даже не предполагал, что о поступке, который он совершил накануне, будет говорить вся школа. А на прощальной линейке ему пожмет руку лично главный полковник Витебской области.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Михаил Гриб, начальник УВД Витебского облисполкома:
Это последний класс. Я думаю, какие-то выводы он сам для себя сделал. Но вот такие поступки таких молодых людей, мужественные, конечно же. Мы будем ждать и рады будем видеть у себя в правоохранительной деятельности.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Бесстрашие – это, наверное, отличительная черта всех выпускников. Екатерина Данькова пока еще гимназистка, об экзаменах переживает меньше, чем о выпускном вальсе. С самого утра она выутюживает платье и накручивает локоны. Но волнуется сегодня, наверное, больше мама.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Елена Данькова, мама выпускницы могилевской гимназии №3:
Очень волнительный день. Только вчера за ручку мы с папой привели в гимназию своего малыша, а сегодня это уже самостоятельная девушка, личность. Стоит на пороге экзаменов, поступления.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Круглая отличница, победительница олимпиад и без пяти минут золотая медалистка. С первого класса Екатерина подружилась с математикой и английским – решила быть экономистом, говорит, эта профессия в ее характере. Ведь даже вальсирует она особенно старательно.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Екатерина Данькова, выпускница могилёвской гимназии №3:
Я не переживаю по поводу экзаменов, потому что я уверена в себе и своих знаниях. Волнительны эти мероприятия, как последний звонок, выпускной, потому что тяжело расставаться с друзьями, учителями.

«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Будущие врачи, учителя, спасатели, программисты, лётчики, журналисты. Пожалуй, главный выбор в жизни, – определиться с профессией – им еще предстоит сделать. Ну а пока есть время, они сочиняют мечты и ставят цели, к которым будут идти.

Люди в материале: Евгения Далидчик, Мария Позняк, Виктория Вдовина, Андрей Мельников, Евгений Гайко, Екатерина Данькова
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 30 мая для белорусских выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Торжественные и трогательные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель районного Совета депутатов Виталий Новицкий проведет прямую линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика