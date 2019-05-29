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Жук о слухах про загрязнение из-за РАЭС: «В 10 раз ниже предельной нормы. На что местные: «Так вы ж по-другому не скажете»
Источник материала: СТВ
Фейк-новости обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Игорь Марзалюк:
Дмитрий Жук:
Пример очень простой, на бытовом уровне. А то, что про концепцию информационной безопасности, простите, это уже необходимо для выживания. Выживания как государства, так и каждого гражданина. И если мы к этому вопросу не будем обращаться, игнорировать его, то, к сожалению, последствия могут быть необратимыми.
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Жук о слухах про загрязнение из-за РАЭС: «В 10 раз ниже предельной нормы. На что местные: «Так вы ж по-другому не скажете»
Фейк-новости обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:Хацелася б...
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