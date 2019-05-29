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«Пойти к бабке, которая будет толчёным пометом заячьим лечить». Мычко сравнила медицину и информационные источники
Источник материала: СТВ
Своё мнение генеральный секретарь БОКК высказала в программе
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Вот вы правильно говорите о том, что когда пришла информация о товарищах фашистской направленности, должен быть комментарий, должна быть официальная позиция государства по отношению к каждому явлению, которое сегодня происходит, которое знаковое, которое оценивается обществом, как знаковое. Вот это моя точка зрения.
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«Пойти к бабке, которая будет толчёным пометом заячьим лечить». Мычко сравнила медицину и информационные источники
Своё мнение генеральный секретарь БОКК высказала в программе «В обстановке мира». «Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию!...
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