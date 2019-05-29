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«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию! Всегда должен быть чёткий фильтр»
Источник материала: СТВ
Своё мнение генеральный секретарь БОКК высказала в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
И как поднять статус официальных источников информации, на которых, действительно, можно делать отсылки, и которые будут проверены и достоверны, к которым можно прислониться. Потому что пословица существует: «На чужой роток не набросишь платок».
Игорь Марзалюк:
Это настолько надо быть службам самодостаточным информационным каналом, настолько убедительным, которые, действительно, были бы ориентиром, вот тем эталоном, с которым можно было бы сравнивать вот тот серый шум, который будет располагаться в других мессенджерах. Это моё мнение.
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«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию! Всегда должен быть чёткий фильтр»
Своё мнение генеральный секретарь БОКК высказала в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания...
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