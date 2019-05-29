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«Сами вбрасывают, сами подымают, сами пиарят». Дмитрий Жук о карте с переименованными станциями метро в Минске
Источник материала: СТВ
Своё мнение главный редактор издательского дома высказал в программе
Дмитрий Жук, главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:
Но, как общественное явление, которое качает общество (это я такой очень безобидный примерчик привёл), мы сегодня уже имеем опыт многократный, когда люди сами вбрасывают, сами подымают, сами пиарят. Естественно, найдутся какие-то сторонники.
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«Сами вбрасывают, сами подымают, сами пиарят». Дмитрий Жук о карте с переименованными станциями метро в Минске
Своё мнение главный редактор издательского дома высказал в программе «В обстановке мира».
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