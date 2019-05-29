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Как Беларуси удалось стать одним из лидеров мировой трансплантологии

30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь вошла в десятку стран-мировых лидеров по органному донорству. Более 4500 операций по пересадке органов провели в республике за последние 11 лет. В 42 раза вырос экспорт услуг Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Врачи центра проводят сложнейшие операции, включая повторные и комплексные пересадки. Среди последних научных разработок – новейшее устройство для перфузии. В 2021 году в центре откроется новый ультрасовременный корпус на 170 коек. 
 
Ежегодно в мире проводится более 115000 операций по пересадке донорских органов. 69% всех трансплантаций – операции по пересадке почки, 20% – печени, 5% – сердца. Только 10% пациентов, нуждающихся в трансплантации, получают донорские органы. Лидеры мировой трансплантологии – Испания, Хорватия, Мальта и США. На 55% выросло число россиян, получивших донорские органы, за последние пять лет. Сейчас в России живут более 13500 человек с пересаженными донорскими органами. С 2016 года в стране действует единая электронная система учета донорских органов. Трансплантации органов сейчас выполняют в 22 регионах России. Лидер – Федеральный научный центр трансплантологии им. академика В.И. Шумакова. 

Как Беларуси удалось стать одним из лидеров мировой трансплантологии, телеканалу «МИР 24» рассказал директор ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Олег Руммо. Интервью смотрите в видеоролике. 



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Более 4500 операций по пересадке органов провели в республике за последние 11 лет. В 42 раза вырос экспорт услуг Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.
 
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