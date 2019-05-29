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Как Беларуси удалось стать одним из лидеров мировой трансплантологии
30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь вошла в десятку стран-мировых лидеров по органному
Как Беларуси удалось стать одним из лидеров мировой трансплантологии, телеканалу «МИР 24» рассказал директор ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Олег Руммо. Интервью смотрите в видеоролике.
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Более 4500 операций по пересадке органов провели в республике за последние 11 лет. В 42 раза вырос экспорт услуг Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.
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