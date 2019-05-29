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Главы стран ЕАЭС договорились создать общий рынок электроэнергии
30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главы государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам
Отмечается, что протокол определяет правовые основы развития и функционирования общего рынка электроэнергетики и предусматривает полномочия органов ЕАЭС по контролю и регулированию в отрасли. Евразийский межправительственный совет сможет устанавливать правила торговли электроэнергией, доступа к услугам по её передачи между странами и обмена информацией по отрасли.
В документе сказано, что каждое государство объединения до создания общего рынка газа может давать право определенного игрока на внутреннем рынке для работы на общем электроэнергетическом пространстве союза, ограничивая другие компании. Однако после начала работы общего рынка газа страны лишатся возможности вводить данные ограничения.
Цели этого соглашения: повышение энергобезопасности, установление правового и высококонкурентного пространства для свободной торговли энергоресурсами, а также укрепление сотрудничества внутри ЕАЭС.
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Протокол об общем рынке электроэнергии был подписан участниками объединения накануне на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.
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