Главы стран ЕАЭС договорились создать общий рынок электроэнергии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в казахстанском Нур-Султане, подписали протокол об общем рынке электроэнергии, пишет «Парламентская газета» , ссылаясь на пресс-службу Минэнерго Беларуси.

Отмечается, что протокол определяет правовые основы развития и функционирования общего рынка электроэнергетики и предусматривает полномочия органов ЕАЭС по контролю и регулированию в отрасли. Евразийский межправительственный совет сможет устанавливать правила торговли электроэнергией, доступа к услугам по её передачи между странами и обмена информацией по отрасли.

В документе сказано, что каждое государство объединения до создания общего рынка газа может давать право определенного игрока на внутреннем рынке для работы на общем электроэнергетическом пространстве союза, ограничивая другие компании. Однако после начала работы общего рынка газа страны лишатся возможности вводить данные ограничения.

«Это позволит создать равные условия для хозяйствующих субъектов - участников общего электроэнергетического рынка различных государств, а именно добровольную и конкурентную основу для участия субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков в общем электроэнергетическом рынке союза», – подчеркивается в сообщении Минэнерго Беларуси.

Цели этого соглашения: повышение энергобезопасности, установление правового и высококонкурентного пространства для свободной торговли энергоресурсами, а также укрепление сотрудничества внутри ЕАЭС.