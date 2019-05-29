Вторая жизнь: в Беларуси проводят уникальные операции по пересадке органов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская трансплантология вышла на ведущие позиции в мире. Страна держится в топ-10 по органному донорству и опережает Австралию, Великобританию и Германию. Вместе с тем вырос и экспорт медицинских услуг по пересадке органов. За счет чего, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сецуко Накамура после повторной трансплантации печени уже перевели из реанимации. Женщина еще слаба, но уже улыбается и строит планы на будущее. Скоро она вернется домой в Японию.

«Я сразу пойду в свой любимый ресторан», – указала пациентка из Японии.

Врачи уверены: через пару недель у нее будет такая возможность. А еще недавно за ее жизнь боролась большая команда специалистов. Сецуко перенесла неудачную пересадку печени в одной из стран Азии. Инфекция «убила» новый орган. Перед белорусскими хирургами стояла серьезная задача.

«Во-первых, это ретрансплантация. Во-вторых, это серия предшествующих операций на органах брюшной полости, которые затрудняли работу хирурга. Это потенциально увеличивало объем кровопотери. И ухудшали условия для работы анестезиологов и интенсивных терапевтов», – заведующий отделением реанимации Максим Катин.

В Республиканском центре трансплантологии выполняют операции разной сложности. Это и повторные пересадки, и комплексные, то есть нескольких органов сразу. У пациентов появляется шанс вести полноценную жизнь.

Одна из последних разработок специалистов – устройство для снабжения донорских органов кровезамещающим раствором.

«Контейнер, в котором находится орган, заполняется специальным консервирующим раствором, которым заполняется вся система. Контейнер дополнительно охлаждается. И орган через систему насосов перфузируется через специальный фильтр, на котором оседают все микроорганизмы», – пояснил врач-хирург Дмитрий Федорук.



К органу поступает уже чистый раствор. Без примесей элементов крови. Это сводит к минимуму угрозу послеоперационных осложнений. Сейчас трансплантологи вместе с учеными работают над тем, чтобы большее количество людей смогло дождаться пересадки.

«Мы изучаем возможность использования органов животных, в частности свиней, для того чтобы использовать эти органы определенное время, до той поры, пока мы не получим необходимый человеческий орган для трансплантации», – говорит директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Скоро медики смогут освоить новые виды операций. Например, пересадку конечностей или матки. В центре трансплантологии идет строительство корпуса, который укомплектуют необходимым современным оборудованием.

В новом корпусе предоставят все медицинские услуги от анализов до послеоперационного восстановления. За одиннадцать лет белорусские хирурги провели более четырех с половиной тысяч трансплантаций. А экспорт медицинских услуг в этой области вырос в сорок раз.