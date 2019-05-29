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Вторая жизнь: в Беларуси проводят уникальные операции по пересадке органов
30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская
Сецуко Накамура после повторной трансплантации печени уже перевели из реанимации. Женщина еще слаба, но уже улыбается и строит планы на будущее. Скоро она вернется домой в Японию.
«Я сразу пойду в свой любимый ресторан», – указала пациентка из Японии.
Врачи уверены: через пару недель у нее будет такая возможность. А еще недавно за ее жизнь боролась большая команда специалистов. Сецуко перенесла неудачную пересадку печени в одной из стран Азии. Инфекция «убила» новый орган. Перед белорусскими хирургами стояла серьезная задача.
«Во-первых, это ретрансплантация. Во-вторых, это серия предшествующих операций на органах брюшной полости, которые затрудняли работу хирурга. Это потенциально увеличивало объем кровопотери. И ухудшали условия для работы анестезиологов и интенсивных терапевтов», – заведующий отделением реанимации Максим Катин.
В Республиканском центре трансплантологии выполняют операции разной сложности. Это и повторные пересадки, и комплексные, то есть нескольких органов сразу. У пациентов появляется шанс вести полноценную жизнь.
Одна из последних разработок специалистов – устройство для снабжения донорских органов кровезамещающим раствором.
«Контейнер, в котором находится орган, заполняется специальным консервирующим раствором, которым заполняется вся система. Контейнер дополнительно охлаждается. И орган через систему насосов перфузируется через специальный фильтр, на котором оседают все микроорганизмы», – пояснил врач-хирург Дмитрий Федорук.
«Мы изучаем возможность использования органов животных, в частности свиней, для того чтобы использовать эти органы определенное время, до той поры, пока мы не получим необходимый человеческий орган для трансплантации», – говорит директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.
Скоро медики смогут освоить новые виды операций. Например, пересадку конечностей или матки. В центре трансплантологии идет строительство корпуса, который укомплектуют необходимым современным оборудованием.
В новом корпусе предоставят все медицинские услуги от анализов до послеоперационного восстановления. За одиннадцать лет белорусские хирурги провели более четырех с половиной тысяч трансплантаций. А экспорт медицинских услуг в этой области вырос в сорок раз.
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Страна держится в топ-10 по органному донорству и опережает Австралию, Великобританию и Германию. Вместе с тем вырос и экспорт медицинских услуг по пересадке...
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