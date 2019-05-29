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Последний звонок в Беларуси прозвучал для 140 тысяч выпускников
30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в среду прошел
«Я проснулся с мыслью: е-мое, последний звонок! Шли учебные дни, а тут – бах! И последний звонок. И весьма двоякие чувства. Да, школа, но я ведь свой родной дом покидаю. Чувства какой-то потери, но в то же время и радости», – поделился выпускник минской гимназии №22 Егор Ревенко.
«Пришла немножко с волнением, немножко со слезами на глазах. Вообще не верится, что прошло уже 11 лет. В голову лезут и веселые, и грустные какие-то моменты», – рассказала выпускница гимназии №22 Анастасия Борисова.
«Я стояла и думала, как же скоротечна жизнь. И как надо радоваться каждому дню. 11 лет просто невероятно быстро пролетели. И, когда вышли первоклашки, я сразу вспомнила, как мой Илья вот такой вот маленький. Ой, сейчас опять буду плакать», – признавались родственники выпускников.
«Дети, с одной стороны, готовы к этой жизни. Но, с другой стороны, их ожидает настоящая жизнь, которую они должны пережить сами. И на своих ошибках и успехах заработать плюсы и минусы в этой жизни», – поделился преподаватель гимназии №22 Юрий Кулик.
Впереди у выпускников важный период:
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Впереди у выпускников важный период: экзамены, централизованное тестирование, поступление и работа. Но перед взрослой жизнью они еще раз соберутся все вместе на...
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