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Последний звонок в Беларуси прозвучал для 140 тысяч выпускников

30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в среду прошел Последний звонок. Школу в этом году заканчивают 140 тысяч выпускников. По всей стране состоялись торжественные линейки. На одной из них побывала и корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Кажется, будто выпускники хотели запечатлеть каждый момент этого дня – фотографировались не переставая. Они строили планы на будущее, но то и дело вспоминали прошлое.

«Я проснулся с мыслью: е-мое, последний звонок! Шли учебные дни, а тут – бах! И последний звонок. И весьма двоякие чувства. Да, школа, но я ведь свой родной дом покидаю. Чувства какой-то потери, но в то же время и радости», – поделился выпускник минской гимназии №22 Егор Ревенко.

«Пришла немножко с волнением, немножко со слезами на глазах. Вообще не верится, что прошло уже 11 лет. В голову лезут и веселые, и грустные какие-то моменты», – рассказала выпускница гимназии №22 Анастасия Борисова.

Символично, что линейка по длительности равна уроку. Но в этот день на часы никто не смотрит.

«Я стояла и думала, как же скоротечна жизнь. И как надо радоваться каждому дню. 11 лет просто невероятно быстро пролетели. И, когда вышли первоклашки, я сразу вспомнила, как мой Илья вот такой вот маленький. Ой, сейчас опять буду плакать», – признавались родственники выпускников. 

«Не заметили, но мне не так грустно. У меня здесь дочка в девятый класс перешла. Но я все равно очень волновалась, переживала, что буду плакать. Даже ресницы нарастила, чтобы не красить», – рассказала Мария Батян.

На праздничной линейке каждый номер – посвящение одному из учителей. Голос иногда срывался, в глазах стояли слезы. Такие же чувства и у педагогов. Юрий Павлович прощается со своим 11 «А» с грустью и гордостью. Это его первый выпуск.

«Дети, с одной стороны, готовы к этой жизни. Но, с другой стороны, их ожидает настоящая жизнь, которую они должны пережить сами. И на своих ошибках и успехах заработать плюсы и минусы в этой жизни», – поделился преподаватель гимназии №22 Юрий Кулик. 

И вот наступил тот самый трогательный момент: на плече у одиннадцатиклассника первоклассницы дают последний звонок.

Впереди у выпускников важный период: экзамены, централизованное тестирование, поступление и, конечно, работа. Но перед взрослой жизнью они еще раз соберутся все вместе на выпускном балу. В Беларуси они начнутся 8 июня. 



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Впереди у выпускников важный период: экзамены, централизованное тестирование, поступление и работа. Но перед взрослой жизнью они еще раз соберутся все вместе на...
 
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